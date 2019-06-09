ምክር ቤቱ ከክልሎች  ጋር የበለጠ  ተቀራርቦ   ለመስራት የሚያስችለውን   ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ

አዲስ አበባ ሰኔ 2/2011የፌደሬሽን ምክር ቤት ከክልሎች ጋር የበለጠ ተቀራርቦ ለመስራት የሚያስችለውን (IGR) ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ።
የፌዴሬሽን ምክርቤት 5ኛ የፓርላማ ዘመን 4ኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል።
በኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም አወቃቀርየ ፌደራልመንግሥት ከክልል መንግሥታት ጋር እንዲሁም ክልል ክልል ጋር ያላቸው ግንኙነት(Intergovernmental Relations)ክፍተት እንዳለበት ይገለጻል።
ክፍተቱን ለመሙላትም ከ2005ዓ.ም ጀምሮ የመንግሥታትን ግንኙነት የሚያሳልጥ ማዕቀፍ ለመዘርጋት የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ዝግጅት ሲያደርጉቆ ይተዋል።
በፌደራልና በክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት የተሳለጠ እንዲሆን ለማድረግ ታልሞ እየተዘጋጀያለው ማዕቀፍን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱንም የዴሞክራሲያዊ አንድነት፣ ሕገ-መንግሥት አስተምህሮና የሠላም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታውቋል።
የቋሚ ኮሚቴው ዋና ጸሀፊ ወይዘሪት ፍሬወይኒ ገብረእግዚአብሄር በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት፤ የመንግሥታት ግንኙነት ፖሊሲው ተዘጋጅቶ ባለፈው ዓመት ጸድቋል።
”ፖሊሲው መውጣቱ ብቻ በቂ ባለመሆኑ የሚተገበርበት የሕግ ማዕቀፍ አስፈላጊ ነው” ያሉት ዋና ጸሀፊዋ፤ በመንግሥታት መካከል ምንአይነት ግንኙነት ነው ያለው? ያሉ ችግሮችስ ምን ምን ናቸው? በሚለው ጉዳይ ላይ በጥናት የተደገፈ ሥራ ተከናውኖ ረቂቁ መዘጋጀቱን አብራርተዋል።
በተለይም የሌሎች ፌዴራል አገራት ተሞክሮ መዳሰሱን አስታውሰው ህንድና ደቡብ አፍሪካ በዚህ ላይ ጥሩ ልምድ እንዳላቸውና ውጤታማ እንደሆኑም ታይቷል ብለዋል።
የሕዝብ ለሕዝብ ትስስሩን ማጠናከር ፣አገራዊ አንድነትን ማምጣትና ክልል ከክልል እንዲሁም የፌደራል መንግሥት ከክልሎች ጋር ያለውን መስተጋብር ማጎልበት ከረቂቅ ዝግጅቱ ዓለማዎቹ መካከል ነው።
በተለይም አሁን እየታዩ ያሉ የጸጥታ ችግሮች የሚፈቱበትን መንገዶች ከማመቻቸት ባለፈ የልማት ተግባራትን በጋራ መከወን የሚያስችል አሰራሮችንም ያካተተ ነው።
የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው የመንግሥታት ግንኙነት ማዕቀፍ አስፈላጊነት አጠያያቂ ባይሆንም ከፌደራል ሥርዓቱና ከሕገመንግሥቱ ውጪ የሆኑ አሰራሮች እንዳይኖሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ግን አስገንዝበዋል።
ወይዘሪት ፍሬወይኒ ከአባላቱ ለተነሳው ሀሳብ በሰጡት ማብራሪያ የግንኙነት ማዕቀፉ ከሕገመንግሥቱና ከፌደራል ሥርዓቱ ጋር የሚጣረስ እንዳይሆን በጥንቃቄ መዘጋጀቱን አመልክተዋል።
በዝግጅት ሂደቱም የሕግ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች እንደተሳተፉበት ገልጸው ጠለቅ ያለ ጥናት የተካሄደ በመሆኑም የሚያሰጋ ነገር አይኖርም በማለት ምላሽ ሰጥተዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ በረቂቁ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ በ7 ድምጸ ተአቅቦና በአንድ ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀ ሲሆን ለሕዝብ ተወካዮች ምክርቤትም መርቷል።
ምክርቤቱ በተመሳሳይም የሕገ-መንግሥት አጣሪ ጉባኤ የ2011 ዓ.ም ሪፖርት አፈጻጸም ላይ ከተወያየ በኋላ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል።