በዞኑ ክልላዊና ሀገር አቀፍ የፈተና ወረቀቶች ፈተና ጣቢያዎች ደርሰዋል

ሰኔ 2/2011 በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ክልላዊና ሀገር አቀፍ የፈተና ወረቀቶች በዞኑ በሚገኙ ሁሉም የፈተና ጣቢያዎች መድራሰቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታወቀ።
በኢሉአባቦር ዞንምከ ነገጀምሮ የሚሰጠው ክልላዊና ሀገር አቀፍ ፈተና ከኩረጃ ነፃ ሆኖ በተሳካ ሁኔታ እን ዲካሄድ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉተገልጿል።
የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ትምህርት መምሪያ የፈተናዎች አስተዳደር ባለሙያ ወይዘሮ በላይነሽ አገዘ ለኢዜአ እንደገለጹት ከነገ ጀምሮ የሚሰጡት ሀገራዊና ክልላዊ ፈተናዎች በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቁ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል።
ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በተሰራው ሥራም ዝግጅቱ ተጠናቆ የፈተና ወረቀቶችን የማሰራጨት ሥራ ተከናውኗል።
በዚህም ከነገ ጀምሮ በዞኑ በ146 የመፈተኛ ጣቢያዎች ለሚሰጠው የ8ኛ ክፍል ፈተና ወረቀቶቹ ቀደም ብለው መሰራጨታቸውን ነው የገለጹት፡፡
በተጨማሪም በ31 የመፈተኛ ጣቢያዎች ለሚሰጠው የ10ኛ እና የ12ኛ ክፍል ፈተናዎች ከዚህ ሳምንት መግቢያ ጀምሮ የስርጭት ሥራ መከናወኑን አስረድተዋል፡፡
ወይዞ በላይነሽ አንዳሉት ለሀገራዊና ክልላዊ ፈተናዎች 250 ፈታኞች እና 84 የፈተና አስተባባሪዎች በፈተና ጣቢያዎች ደርሰዋል፡፡
ፈተናው ያለኩረጃ በስኬት እንዲጠናቀቅም ፈተኞች እና የፈተና ጣቢያ ኃላፊዎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ውይይት መደረጉን ጠቁመዋል፡፡
ተፈታኞች የፈተና መልስ ተገኝቷል ከሚሉ ሀሰተኛ መረጃዎች እራሳቸውን በማራቅ ፈተናውን በራሳቸው ተማምነው እንዲሰሩ ያሳሰቡት ወይዘሮ በላይነሽ፣ ፈተናውን ሰላማዊ ለማድረግ በቂ የጸጥታ አካላት እንደሚሰማሩም አስታውቀዋል፡፡
በሰቆጣ ከተማ በሚገኘው የዋግ ስዩም አድማሱ ወሰን ትምህርት ቤት የ10ኛ ክፍል ፈተናዋን ለመውሰድ እየተዘጋጀች ያለችው ተማሪ ሰብለ አሰፋ በበኩሏ እንዳለችው ለፈተና አጋዥ የሆኑ መጻህፍትን በማንበብና ጥያቄዎችን በመስራት ለወራት ስትዘጋጅ መቆየቷን ተናግራለች፡፡
‘’ኩረጃን በመጸየፍ ሰው የራሱን እውቀት ሊጠቀም ይገባል‘’ ያለችው ተማሪ ሰብለ ይህም ተማሪዎች በራስ የመተማመን ብቃትን ከወዲሁ ሊማሩ እንደሚገባ መክራለች።
የ12ኛ ክፍል ፈተና ለመውሰድ ዝግጅቷን እያጠናቀች ያለችው ተማሪ ሳምራዊት ሲሳይ በበኩሏ ‘’ተፈታኞች በሚለቀቁ ሃሰተኛ ወሬዎችና መረጃዎች ሳይታለሉ የቀረውን የዝግጅት ጊዜ በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል‘’ ብላለች ፡፡
በፈተና ወቅትም ሰዓት ከማክበር ጀምሮ የፈተናን ስነምግባር መጠበቅ ተገቢ መሆኑን ገልጻለች።
በዞኑ በዚህ ዓመት በሚሰጠው የ8ኛ፣ የ10ኛ እና የ12ኛ ክፍል ፈተናዎችም ከ16 ሺህ 400 በላይ ተመሪዎች ፈተናውን ይወስዳሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በተመሳሳይ ዜና በኢሉአባቦር ዞን ከነገ ጀምሮ የሚሰጠው ክልላዊና ሀገር አቀፍ ፈተና ከኩረጃ ነፃና ስነምግብርን የተላበሰ እንዲሆን ተገቢ ዝግጅት መደረጉን የዞኑ ትምህርት ቤቶች ፅህፈት ቤት አስታውቋል።
የፅህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ከበደ ነጋሳ እንዳሉት ከነገ ጀምሮ ለሚሰጠው ፈተና በመልካም ስነምግባርና ከኩረጃ ነፃ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ የተለያዩ አካላትን ያካተተ ታስክ ፎርስ በየደረጃው ተቋቁሟል::
ታስክ ፎርሱ ከተማሪዎችና መምህራን ጋር በመሆን ወደሥራ መግባቱንም ተናግረዋል::
የፈተናውን ሂደት የሚመሩ የተሻለና መልካም ስነምግባር ያላቸው 504 ፈታኞችና 154 ተቆጣጣሪዎች መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል::
አቶ ከበደ እንዳሉት ፈተናው በዞኑ 13 ወረዳዎች በሚገኙ 276 የፈተና ጣቢያዎች ይሰጣል።
ለፈተናው 34ሺህ 877 ተማሪዎች መመዝገባቸውን ጠቁመው ከተፈታኞቹ መካከል 14ሺህ 777 የሚሆኑት የ8ኛ ክፍል መልቀቂያ ተፈታኞች ሲሆኑ ቀሪዎቹ የ10ኛ እና 12ኛ ክፍል ተፈታኞች መሆናቸውን አስረድተዋል::
በመቱ ከተማ አብዲ ቦሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአስረኛ ክፍል ተፈታኝ ሌሊሴ ተፈራ በሰጠችው አስተያየት በፈተናው ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት በቂ ዝግጅት ማድረጓን ተናግራለች።
“መልስ በመኮረጅ የሚገኝ ውጤት በወደፊት ህይወት ላይ የራስ መተማመንን ይሸረሽራል” ያለችው ተማሪዋ፣ ፈተናውን በረሷ ሰርታ ለማለፍ ከጓደኞቿ ጋር አብራ በማጥናት እየተዘጋጀች መሆኗን ገልጻለች።