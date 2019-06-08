ዛሬ በምንገኝበት ክፍለ ዘመን ከተማረ የሰው ሀይል ውጭ ስኬት ማስመዝገብ አይቻልም— የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት

አዲስ አበባ ሰኔ 1/2011 ዛሬ በምንገኝነት ክፍለ ዘመን ከተማረ የሰው ሀይል ውጭ ስኬት ማስመዝገብ እንደማይቻልና ትምህርት ለችግሮች ሁሉ ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለፁ፡፡
ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ዘንድሮ በኦሮሚያ ክልል የ8ኛ፣ 10ኛ እና 12ኛ ክፍል ተፈታኞችን አስመልክተው ባስተላለፉት መልዕክት እንዳሉት ተፈታኞች ለፈተናው ትኩረት ሰጥተው ስነምግባር በተላበሰ መልኩ በተረጋጋ ሁኔታ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
በመግለጫው እንዳሉት ዘንድሮ በኦሮሚያ ክልል ከአንድ ሚሊዮን በላይ የ8ኛ፣ 10ኛ እና 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተና ይቀመጣሉ፡፡
ይህ ትልቅ ቁጥር ያለው ተማሪ ትናንት በርካቶች መስዋዕት የሆኑላት የኦሮሚያን አደራ ከግብ ለማድረስ ለዛሬ እና ለነገው ትውልድ የምትተርፍ፤ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖለቲካ የበለፀገች ኦሮሚያን ለመገንባት እንዲሁም ከዓለም ስልጣኔ እኩል ለማራመድ የታደላችሁ ትውልድ በመሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል፡፡
ይህ ቀን በሕይወታችሁ ውስጥ አንደኛውን ምዕራፍ አጠናቃችሁ ራሳችሁን የምትለውጡበት፣ ለወላጆቻችሁ አለኝታ የምትሆኑበት፣ ለክልላችሁና ለሀገሪቱ መልካሙን አስባችሁ መልካም ነገር ለመስራት ራሳችሁን የምታዘጋጁበት ምዕራፍ ላይ ናችሁ ብለዋል አቶ ሽመልስ ፡፡
ይህ ቀን ለቀጣይ የህይወት ዘመን በብቃትና በራስ መተማመን የሚሸጋገሩበት ቀን እንደሆነ የተናገሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱ፣ በቁሳቁስና በስነ ልቦና መዘጋጀት እንዳለባቸው፣ የትምህርት ስርዓቱን መመሪያ መከተል፣ በፈተና ቦታ በሰዓቱ መገኘት፣ በደስታና በራስ መተማመን መንፈስ ፈተናውን በድል ማጠናቀቅ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡፡
ፈተና መቀባበልም ሆነ መኮረጅ ወይም መስረቅ ትውልድን መግደል በመሆኑ ተፈታኙ ራሱን ከእንደነዚህ ዓይነት ድርጊቶች ቆጥቦ ሌሎች ይህንን ድርጊት ፈፅመው ከተገኘ ማጋለጥ እንዳለባቸው መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
የተማሪው ወላጆችና መምህራን በአጠቃላይ የትምህርት ማህበረሰብ የአንድ ሚሊዮን ተፈታኞች ፈተና ተሳካ ማለት ትምህርት ላይ የሚገኝ 8 ሚሊዮን ተማሪ ተሳካ ማለት እንደሆነና ይህ ሁሉ ተማሪ ውጤታማ ሆነ ማለት ደግሞ ኦሮሞና ኦሮሚያ ውጤታማ ሆኑ ማለት በመሆኑ የተማሪው የረጅም ዓመት ድካም እንዲሳካ ፈተናው በሰላምና ስነ ምግባር በተሞላበት ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን ድርሻ እንድትወጡ በማለት መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡