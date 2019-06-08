ማህበራት አገልግሎታቸው በማጠናከርና በማስፋፋት የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማሳካት እንሰራለን አሉ

ሐረር ሰኔ 1 / 2011 የኅብረት ሥራ ማህበራት የሚሰጡትን አገልግሎት በማጠናከርና በማስፋፋት የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማሳካት እንደሚሰሩ አስታወቁ።
11ኛው አገር አቀፍ የኅብረት ሥራ ማህበራት ቀን ለ254 ማህበራት፣ተቋማት፣ግለሰቦችና ባለድርሻ አካላት እውቅና በመስጠት ዛሬ ተጠናቋል።
እውቅና ካገኙት መካከል ከአርሲ ሲሬ የእድገት በኅብረት ብድርና ቁጠባ ማህበር ሰብሰቢ ወይዘሮ ፀሐይ አስረስ እንደሚገልጹት በ1996 ዓም በ45 ግለሰቦች የተመሰረተው ማህበሩ በአሁኑ ወቅት የአባላቱ ቁጥር 339፣ ካፒታሉ ደግሞ አራት ሚሊዮን ብር ደርሷል።
ማህበሩ ለግለሰቦች ከሚሰጠው ብድር ባለፈ በአካባቢው ለሚገኙ የሸማቾች ኅብረት ሥራ ማህበራት ብድር በመስጠት ማህበራቱ ሸቀጦችንና የግብርና ግብዓትን አርሶ አደሩና ማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ማህበሩ በአሁኑ ወቅት ለሸማቾች ማህበራትና ለኅብረተሰቡ የሚሰጡትን አቅርቦት የሚያስፋፋበትን መንገድ ለማጎልበት 200ሺህ ብር የብድር ጣሪያውን ከ200ሺህ ብር በላይ ለማድረግ አቅዷል ብለዋል።
ማህበሩ ሸቀጦችንና የግብርና ምርቶችን ለአካባቢው ማህበረሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ ነው ያሉት የአላጌ ሠራተኞች ሸማቾች የኅብረት ሥራ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ገመቹ ሂደቶ ናቸው።ሆኖም አቅርቦቱ በሁሉም ሥፍራዎች ባለመስፋፋቱ የዋጋ ግሽበትን መቀነስ እንዳልተቻለ ይናገራሉ።
ማህበራቱ የጋራ ችግሮችን በጋራ የመፍታት አቅም ሰላላቸው በተለይ በአሁኑ ወቅት ማህበሩ አቅርቦትን በሁሉም ስፍራዎች በማስፋፋት በሸቀጦች ላይ የሚታየውን የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋትና አቅርቦቱን ለማስፋፋትትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል።
በአዲስ አበባ በኮልፌ ቀራንዮ የሚገኘው የራዕይ ሁለገብ የኅብረት ሥራ ማህበር የቁጥጥር ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ሞላ እንደሚገልጹት ማህበሩ ባለው አምስት ሚሊዮን ብር ካፒታል የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለተጠቃሚዎች እያቀረበ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ በከተሞች ላይ የሚታየውን የዋጋ ግሽበትን ለማረጋጋት ማህበራቱን ማጠናከርና ጠቀሜታ እንዳለው ጠቁመው፣በአንዳንድ ከተሞች የሚገኙ ማህበራቱ የሚታይባቸውን እንቅስቃሴ ለማጠናከር መንግሥት ትኩረት ሊሰጥ ይገባዋል ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል።
የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሳኒ ረዲ የእውቅና ዋንጫዎቹን፣ሽልማትንና የምስክር ወረቀት ከሰጡ በኋላ ማህበራቱ አቅርቦትን በማስፋፋትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ረገድ ተግተው እንዲሰሩ አሳስበዋል።
እርስ በርስ በመደጋገፍና አቅምን በማጎልበት ለኅብረተሰቡና ለአርሶ አደሩ የሚሰጡትን አገልግሎትና የተሻሻለ አሰራርን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግ ይጠበቅባችኋል ሲሉም አስገንዝበዋል።
በአመለካከት፣ክህሎትና በአቅም ውስንነትን ላይ የሚታዩ ተግዳሮቶችን ለመፍታት አመራሩ በትኩረት እንደሚሰራ የተናገሩት ደግሞ የፌዴራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ስሩር ናቸው።
ከተሸላሚዎቹ መካከል 76ቱ ምርትን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሪ ያስገኙ፣የብድርና ቁጠባ ባህልን ያዳበሩና አገልግሎቱን ያሳደጉ፣ የገበያ መዳረሻን ያስፋፉ ማህበራት ሲሆኑ፣ ቀሪዎቹ ማህበራቱን በማጠናከር ከፍተኛ ሚና ያበረከቱ ተቋማት፣ ግለሰቦችና ባለድርሻ አካላት ናቸው።
በአገሪቱ 20 ነጥብ 5 ሚሊየን አባላትና ከ24 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያፈሩ 88ሺ 391የኅብረት ሥራ ማህበራት፣ ዩኒየኖችና ፌዴሬሽኖች ተደራጅተው በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኙ ከኤጀንሲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።