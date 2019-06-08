በኦሮሚያ ክልል ብሄራዊ ፈተና በቂ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለጸ

ሰኔ 1/2011 በኦሮሚያ ክልል ለ8ኛ፣ 10ኛ እና 12ኛ ክፍል ለሚሰጠው ፈተና በቂ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።በ2011 ዓ.ም ለ8ኛ፣10ኛ እና 12ኛ ክፍል ተፈታኞች በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ፈተናቸውን እንዲወስዱ በቂ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ
በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች በሚገኙ የፈተና ጣቢያዎች የሰላም ችግር እንዳያጋጥም ከህብረተሰቡ፣ ከወላጆች፣ ከክልልና ከፌዴራል የጸጥታ አካልት ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ለዚህም በተለያዩ አካባቢዎች በቂ ስምሪት ተደርጓል ነው ያሉት።
ፈተናው ያለምንም ችግር እንዲጠናቀቅ ወላጆች፣ ማህበረሰቡ፣ ተፈታኝ ተማሪዎችና የሚመለከታቸው አካላት ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩም ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
የዘንድሮው የ10 ክፍል ከሰኔ 3 እስከ 5፣ የ12 ክፍል ከሰኔ 6 እስከ 11 እና የ8 ክፍል ፈተና ከሰኔ 12 እስከ 14 ቀን 2011 ዓ.ም የሚሰጥ መሆኑ ይታወቃል።