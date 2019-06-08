ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በደቡብ ወሎ አልቡኮ ወረዳ የሚሰራውን ትምህርት ቤት ጎበኙ

ሰኔ 1/2011 በየአካባቢው እየተገነቡ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ህብረተሰቡና የሚመለከታቸው አካላት የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው አሳሰቡ ።
ቀዳማዊት እመቤቷ ዛሬ በደቡብ ወሎ ዞን አልብኮ ወረዳ በ20 ሚሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ የሚገኘውን ጦሳ ፈላና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመጎብኘት የችግኝ ተከላ አካሒደዋል።
በእለቱ ወይዘሮ ዝናሽ እንደተናገሩት የጉብኝቱ ዓላማ የግንባታው ሒደት በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ከማየት ባለፈ የአካባቢው ህብረተሰብ ግንባታውን በባለቤትነት እንዲደግፍና በችግኝ ተከላም እንዲሳተፍ ለማድረግ ነው።
የትምህርት ቤቱ ግንባታ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ መሆኑን መታዘባቸውን ገልጸው የሚያጋጥሙ ችግሮችን ህብረተሰቡና የሚመለከታቸው አካላት አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍያለው በበኩላቸው እንደገለጹት የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በክልሉ እያከናወናቸው የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታ የክልሉን የትምህርት ተደራሽነት ለማሳደግ የሚያግዙ ናቸው።
ትምህርት ቤቶቹ ህብረተሰቡ ለሚያነሳው የልማት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ገልጸው በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ የክልሉ መንግስትና ህብረተሰብ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ አስረድተዋል።
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ይማም ሙህዬ እንደተናገሩት የትምህርት ቤቱ በዚህ አካባቢ መገንባት ለህብረተሰቡ ትልቅ እፎይታን የሚሰጥ ነው።
ወላጆች ለልጆቻቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማግኘት ሲሉ ወደ ደሴ በመላክ 23 ኪሎ ሜትር ተጉዘው እንዲማሩ እንደሚያደርጉ ገልጸው ይሄም ለማቋረጥና ሌሎች ችግሮች እያጋለጣቸው መሆኑን አስረድተዋል።
ግንባታው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅም የግንባታ ተሽከርካሪዎች የሚተላለፉበትን መንገድ በህብረተሰቡ ጉልበት ጭምር የማስተካከል ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የግንባታ ተቋራጩ ስራ አስኪያጅ ሔኖክ አበበ በበኩላቸው እንደገለጹት የትምህርት ቤቱን ግንባታ በተቀመጠለት ጊዜ ለማጠናቀቅ አስፈላጊው ጥረት ይደረጋል።
የግንባታ ግብዓት ጭነው ወደ ስፍራው ለሚመጡ ከባድ ተሽከርካሪዎች የሚሆን መንገድ ባለመኖሩ ስራቸው ላይ ጫና መፍጠሩን ጠቁመው ያሉትን አማራጮች በሙሉ በመጠቀም ግንባታው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ገልጸዋል።
የአካባቢው ነዋሪ ወላጅ አቶ ሃሰን ጅብሪል እንደገለጹት ልጆቻቸውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለማስጨረስ ደሴ ለመላክ የግድ በመሆኑ ለትራንስፖርት፣ለቤት ኪራይና ለሌሎችም ጉዳዮች የሚያስፈልገው ወጪ ከፍትኛ ነው።
በተለይ ሴት ልጆቻቸውን ልከው ለማስተማር የተቸገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች የግንባታ መጓተት አንዳይከሰት በመስጋት እሳቸውን ጨምሮ በጉልበታቸው ጭምር እያገዙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ባለፈው ጥቅምት ወር የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት ይሔ ትምህርት ቤት በሰባት ብሎኮች መማሪያ፣ቤተ-መጽሐፍት፣ቤተ-ሙከራና የአስተዳደር ሕንጻዎች ይኖሩታል።
በዛሬው ዕለት ከተካሔደው ጉብኝት በተጨማሪ በወይዘሮ ዝናሽ መሪነት ከ600 በላይ ችግኞች በአካባቢው ተተክለዋል።