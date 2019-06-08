የትግራይ ክልል አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተጠናቀቀ

መቐለ ሰኔ 1/2011 በትግራይ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው የወረዳዎች፣ የከተሞችና ክለቦች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ትናንት ተጠናቀቀ።
ለአንድ ሳምንት በቆየው ሻምፒዮና በሁለቱም ጾታዎች በተካሄዱ ውድድሮች ሽረ እንዳሥላሴ የሶስት ዋንጫዎች ተሸላሚ ሲሆን ፤ማይጨው ከተማና ሰሃርቲ ሳምረ ወረዳ ደግሞ አንዳንድ ዋንጫዎች ባለቤት ሆነዋል።
በክለቦች የተደረገውን ውድድር መስፍን ኢንዱትሪያል ኢንጂነሪንግ ፣መሰቦና ጉና ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ በመያዝ አጠናቅቀዋል።
ጸጉ ታፈረ ከመቀሌ ከተማ ሐድነት ክፍለ ከተማ በሶስት የአትሌቲክስ ውድድሮች ሶስት የወርቅ ሜዳሊያዎች በማግኘት ልዩ ተሻለሚ ሆናለች።
ከክለቦች ወንድ ተወዳዳሪዎች ደግሞ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግን በመወክል በሶስት የአትሌቲክስ ውድድሮች ሶስት የወርቅ ሜዳሊያዎች ተሸላሚ መሐመድ ሱልጣን ልዩ ተሸላሚ ሆኗል።
ጸጉ በቀጣይ ክልሏንና አገሯ በመወከል በዓለም አቀፍ ውድድሮች ለመሳተፍ ጠንክራ እንደምትሰራ ገልጻለች።
በሻምፒየናው ክልሉን ወክለው ከተሳተፉ 50 የሚበልጡ ስፖርተኞች ክልሉን ወክለው በአገር ደረጃ በሚካሄዱ ውድድሮች እንደሚሳተፉ የክልሉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፀሐፊ አቶ ጌታቸው ማሞ ገልጸዋል።