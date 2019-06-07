ቀዳማዊት እመቤት ለዋግ ኽምራ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ

ግንቦት 30/2011 ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሳህላ ወረዳ ለሚገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ።
በስነስርዓቱ ላይ ወይዘሮ ዝናሽ እንደተናገሩት የአካባቢው ወጣቶች በዳስና በዛፍ ጥላ ስር ትምህርታቸውን ለመከታተል የሚያደርጉት ጥረት ለመማር ያላቸውን ጽኑ ፍላጎት የሚያሳይ ነው።
አዲስ የሚገነባው ትምህርት ቤትም በአካባቢው ያለውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እጥረት በማቃለል የተማሪዎችንና የወላጆችን ችግር እንደሚፈታም ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍያለው በበኩላቸው ትምህርት የሰውን ልጅ ህይወት ለመቀየር ካለው ቁልፍ ሚና አኳያ በአካባቢው የሚገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተደራሽነቱን ከፍ እንደሚያደርገው ተናግረዋል።
በክልሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዝቅተኛ በመሆኑም 53 በመቶ የሚሆነው ህብረተሰብ ለችግሩ የተጋለጠ መሆኑን አስረድተዋል።
በቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት የሚገነቡ ትምህርት ቤቶች በክልሉ ያለውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋን በማሳደጉ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ገልጸዋል።
የክልሉ ህዝብና መንግስትም ግንባታው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ርብርብ እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
የወረዳው ትምህርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መላሽ ደሳለኝ እንደተናገሩት የአካባቢው ወጣቶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለማግኘት ከአርባ ኪሎ ሜትር በላይ ከቤተሰባቸው ርቀው ይጓዛሉ።
በተለይ ሴቶች ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ ከፍትኛ ጫና እንደሚያሳድርባቸው በመግለጽ የትምህርት ቤቱ መገንባት ለአካባቢውና ለአጎራባች የሰሜን ጎንደር ዞን ቀበሌዎች ተማሪዎች እንደሚያገለግል አስረድተዋል።
ከአካባቢው ርቃ በመጓዝ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በመከታተል ላይ የምትገኘው የ10ኛ ክፍል ተማሪ ደስታ አየለ እንደተናገረችው ከቤተሰቧ ርቃ በመመላለስ ለመማር መገደዷ ለጥናት የሚሆን በቂ ጊዜ እንዳታገኝ አድርጓታል።
ከዚህ በተጨማሪም በየሁለት ሳምንቱ ወደ ቤተሰቦቿ እየተመላለሰች ስንቅ ለማምጣት የምታደርገው ጉዞም ከአቅም በላይ ወጭና ጉልበት እንደሚጠይቃት አስረድታለች።