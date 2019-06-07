በካማሽ ግጭት የተፈናቀሉ ከ11 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ

አሶሳ ግንቦት 30 / 2011 ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ አካባቢ ግጭት የተፈናቀሉ ከ11 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች የፊታችን እሁድ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ፡፡
የክልሉ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ጽህፈት ቤት ተተኪ ሃላፊ አቶ አስረሳኸኝ አበጀ ዛሬ እንዳስታወቁት ተፈናቃዮቹ ወደ ቀድሞው መኖሪያቸው የሚመለሱይት ከአማራ ክልል ነው።
ተፈናቃዮቹ የሚመለሱት ከባህርዳር፣ ከዳንግላና ፍኖተ ሠላም ከተሞች መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ወደ ቀያቸው የሚመለሱት ውይይት ከተደረገ በኋላ በተደረሰው ስምምነት መሆኑንም ገልጸዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ ተፈናቃዮቹ በዘላቂነት እስኪቋቋሙ የአካባቢውን ኅብረተሰብ በማሳተፍ ጊዜያዊ ማረፊያ ከ200 በላይ የቆርቆሮና የሳር ክዳን ቤቶች እንዲሁም የሸራ ድንኳኖች ተዘጋጅተዋል፡፡
ከብሔራዊ አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ጋር በመቀናጀት ምግብና አልባሳትም እንደተዘጋጀላቸውም አቶ አስረሳኸኝ አስረድተዋል፡፡
ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢአቸው ሲመለሱ በካማሽ ዞንና የወረዳ ማዕከሎች አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል፡፡
ተፈናቃዮችን የመመለሱ ሥራ ከአማራ ክልል ጋር በመቀናጀት እየተሰራ መሆኑ አመልክተው፣ ኅብረተሰቡ አቀባበል እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል፡፡
በካማሽ ዞን ባለፈው ዓመት ማብቂያ የተከሰተ ግጭት በርካቶች ሲሞቱ፣ ከተፈናቀሉት 100 ሺህ ከሚጠጉ ሰዎች ደግሞ ከ81 ሺህ በላይ በቅርቡ ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል፡፡