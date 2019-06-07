በከተማ አስተዳድር የሚሰጠው የሆቴል አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ባለሙያዎች የስልጠና ጊዜ በቂ አይደለም-ሰልጣኞች

ግንቦት 30/2011 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳድር የሚሰጠው የሆቴል አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ባለሙያዎች የስልጠና ጊዜ በቂ ክህሎት የሚያስጨበጥ እንዳልሆነ የስልጠናው ተሳታፊዎች ተናገሩ።
የባህል፣ ቱሪዝምና ኪነ ጥበብ ቢሮ በበኩሉ የስልጠና ጊዜው ያነሰው ባለሙያዎችን የሚልኩ ተቋማት ለሰልጣኞች በቂ ጊዜ ስለማይፈቅዱ ነው ብሏል።
በአዲስ አበባ ከተማ የባህል፣ ቱሪዝምና ኪነ ጥበብ ቢሮ የቱሪስት አገልግሎትን ደረጃና ጥራት ለማሳደግ በተለያዩ የሆቴል አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ውስጥ ለሚሰሩ ባለሙያዎች በቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ውስጥ ነጻ የስራ ላይ ስልጠና እንዲሰጡ ያደርጋል።
ዘንድሮ ለሰባተኛ ጊዜ ከተለያዩ የቱሪስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት በእንግዳ አቀባበል፣ በሆቴል ስራ አመራር፣ በምግብና መጠጥ መስተንግዶ፣ በቤት አያያዝና ምግብ ዝግጅት ዘርፎች ስልጠናዎች እየተሰጡ ነው።
ስልጠናው ከሚሰጥባቸው ኮሌጆች መካከልም አንዱ በሆነው ጄኔራል ዊንጌት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ከባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተውጣጡ ባለሙያዎች ዛሬ የስልጠናውን ሂደት ቅኝት አድርገዋል።
አስተያይታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ሰልጣኞቹ እንዳሉት ስልጠናው የሙያ ክህሎታቸውን ለማሻሻል የጎላ ፋይዳ እንዳለው ገልጸው፤ ለአንድ ወር ብቻ መሰጠቱ ግን በቂ ክህሎት ለመጨበጭ አያስችልም ብለዋል።
ከስልጠናው ጊዜ ማጠር በተጨማሪ የውሃና መብራት ችግርም ሌላው በስልጠናው ላይ ችግር የሆነ ጉዳይ መሆኑን ነው የገለጹት።
ስልጠናውን የሚሰጡ የኮሌጁ መምህራን ጊዜው በቂ አለመሆኑን ገልጸው፤ እሁድና ቅዳሜን በመጨመር የተሻለ ስልጠና ለመስጠት ጥረት እያደረጉ መሆኑን ገልፀዋል።
የመብራትና ውሃ ችግርን ለመፍታትም በሲሊንደር ጋዝ በመጠቀም ጭምር ክፍተቶችን ለመሙላት ተሞክሯል ብለዋል።
ነገር ግን መምህራኑ ከመደበኛ ተማሪዎች እንጂ ከተለያዩ ተቋማት ከሚመጡ የአጭር ጊዜ ሰልጣኞች ከፍያ እንደሌላቸውና የስራ ጫና እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
የቱሪስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ባለሙያዎች በልምድ የሚሰሩትም የሆነ ወደስራ የሚቀላቀሉት በሆቴልና ቱሪዝም መስክ ስልጠናዎችን መውሰዳቸው ለኢንዱሰትሪው እድገት ወሳኝ መሆኑን ገልጸው፤ ስልጠናው ትኩረት ሊደረግበት እንደሚገባም አብራርተዋል።
በአዲስ አበባ ባህል፣ ኪነ ነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በሆቴልና ቱሪዝም ብቃት ማረጋገጫ ዳይሮክትሬት ተወካይ አቶ አምደማርያም ማሞ አዲስ አበባ የቱሪስት መግቢያና መውጫ በር ናት ይላሉ።
ከተማዋና አገሪቱ በቱሪስት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ከሚሰሩ ስራዎች መካከል የቱሪስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ተወዳደሪ እንዲሆኑና ብቁ ባለሙያዎች እንዲኖሩ በየዓመቱ የሚሰጥ የባለሙያዎች ነጻ ስልጠናን አንስተዋል።
በ5ኛው ዙር ከ17 ሺህ 500 በላይ የሆቴልና ሬስቶራነት ሰራተኞችን በተለያዩ የሆቴል ነክ ሙያዎች ማሰልጠን መቻሉን አስታውሰዋል።
ስልጠናው ለባለሙያዎች ልምድ ለመጨመር፣ ክህሎትን ለማደበርና የስልጣናው ማረጋገጫ ወረቀትም ለሰራተኞች ተዘዋውሮ ለመስራት የሚያስችል ጥቅሞች እንዳሉት ጠቅሰዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ በመደበኛ ደረጀ ከ70 ሺህ በላይተማሪዎች በዘርፉ እየሰለጠኑ መሆኑን ገልጸው፤ በኢ-መደበኛ የሚሰጡ ስልጠናዎች ላይ ግን የሆቴል አገልግሎት ሰጭ ተቋማቱ ሰራተኞችን ለመላክ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ተናግረዋል።
ቢሮው በዚህ ዓመት ከ1ሺህ 500 በላ ሰራተኞችን ለማሰልጠን ቢያቅድም፣ የሆቴል ባለቤቶች ሥራ ይቋረጣል በሚል ሰራተኞቻችውን ለመላክ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ከ600 በላይ ሰራተኞችን ማሰልጠን አልተቻለም ብለዋል።
‘የአንድ ወር የስልጣና ጊዜ አጭር ነው’ በሚለው የሰልጣኞች አስተያየት የሚስማሙት አቶ አምደማርያም፣ ነገር ግን የሆቴል ባለቤቶች ለአንድ ወርም ሰራተኞቻችውን ለመላክ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው እንጂ የስልጠናውን ጊዜ መጨመር እንደሚቻል ነው የሚገልጹት።
በየወረዳው የሚገኙ የቢሮው ባለሙያዎችም ሰራተኞች ወደስልጠናው እንዲላኩ ከሆቴል ባለቤቶች ጋር መግባባት ለመፍጠር እየተሰራ ነው ብለዋል።
የውሃና ኤሌክትሪክ ጥያቄው ግን የአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታም ችግር ነው ሲሉ ገልፀዋል።
የአሰልጣኞች ደሞዝንን በተመለከተም የማበረታቻ ክፍያ ቢኖር የተሻለ ስራ መስራት እንደሚችሉ ጠቁመው፤ ወደፊት ይህ ጉዳይ ታሳቢ እንዲሆን ይደረጋል ነው ያሉት።