እየተሻሻለ ያለው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የአካል ጉዳተኞችን መብት በተገቢው ሁኔታ እንዲያካትት ተጠየቀ

ግንቦት 30/2011 እየተሻሻለ ያለው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ለአካል ጉዳተኞች መብትና ጥቅም ተገቢውን ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ተገለፀ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳዮች ቀሚ ኮሚቴ በአሰሪና ሰራተኛ ረቂቅ አዋጁ ዙሪያ የህዝብ አስተያየት ማሰባሰቢያ መድረክ ዛሬ አካሂዷል።
በዚሁ ወቅት እንደተገለጸው ረቂቅ አዋጁ የአካል ጉዳተኞችን መብት ጥበቃን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮችን በተገቢው መንገድ አላካተተም።
ለአብነትም በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 26 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ “የስራ ውልን ለማቀረጥ ተገቢ ምክንያቶች የማይችሉ ምክንያቶች” ብሎ የሰራተኛውን ብሄር፣ ቀለም፣ ዘር፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ እርግዝናና ሌሎች ጉዳዮችን ሲጠቅስ አካል ጉዳተኞችን “ማህበራዊ አቋም” በሚል ሀረግ እንዲጠቃለሉ ማድረጉ ተገቢ አለመሆኑን ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የተናገሩት።
በተጨማሪም በአዋጁ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 15 ላይ በሰራተኞች መካከል ብሄር፣ ጾታን፣ ሃይማኖትን፣ የፖለቲካ አመለካከትን፣ ኤች.አይ.ቪ/ ኤድስን፣ የአካል ጉዳትንና ሌላ ሁኔታን መሰረት በማድረግ የሚገኝ ማንኛውም አይነት ማግለል፣ ማካተት ወይም መጥቀም የሰራተኛውን በእኩል የመስተናገድና እኩል የመጠቀም ሁኔታ የሚያስቀር ወይም የሚያጣብብ ነው ይላል።
ሆኖም ይህ አገላለፅ ለአካል ጉዳተኞችና ሌሎች አዎንታዊ ድጋፍ የሚደረግላቸው የኀብረተሰብ ክፍሎች ድጋፉ በአድሎ መልኩ እንዲታይ እድል የሚከፍት እንደሆነም ተወያዮቹ ገልፀዋል።
በተጨማሪም አዋጁ አንድ ሰራተኛ ዘላቂ የአካል ጉዳት ከገጠመው የስራ ውሉ እንደሚቋረጥ ከመግለፅ ይልቅ በድርጅቱ ውስጥ ተመጣጣኝ ማመቻቸት የሚደረግበት ሁኔታ እንዲኖር ቢያመላክት የሚል ሀሳብም ተነስቷል።
የአባትነት ፍቃድን ጨምሮ ከሥራ ማርፈድንና መቅረትን በተመለከተ ተሻሽለው የተካተቱት ሃሳቦች ግን ከቀድሞ የተሻለ ያደርገዋል ሲሉም አክለዋል።
በመድረኩ ላይ በተለይ የአዲስ ተቀጣሪ የሙከራ ጊዜ ከ45 ቀን ወደ ሶስት ወር ማደጉ “ተገቢ ነው፤ አይደለም” በሚለው ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል።
በተጨማሪም በአዋጁ የውጭ ዜጎች ተቀጥረው መስራት እንደሚችሉ መደንገጉም የሀገሪቱ ዜጎች የስራ እድል እንዳያገኙ የሚያደርግ እንደሚሆንም ተነስቷል።
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ በተለይ ከትርጓሜ አንፃር የታዩ ክፍተቶች እንደግብዓት ተወስደው ይሻሻላሉ ብሏል።
በሚኒስቴሩ የህግና አለምአቀፍ ጉዳዮች ቡድን አስተባባሪ ወይዘሪት ሀና ማሩ እንዳሉት በአንቀጽ ሁለት ንዑስ አንቀጽ 15 ላይ በሰራተኞች መካከል ልዩነት ማድረግ ተብሎ የተሰጠው ትርጉም በሰራተኞች መካከል ልዩነትን በመፍጠር ጉዳት ለማድረስ የሚደረጉ ድርጊቶችን ታሳቢ ያደረገ ነው።
ሆኖም ጾታንና አካል ጉዳተኝነትን በሚመለከት የወጡ ህጎችን ተፈፃሚ ለማድረግ ከሚወሰዱ አዎንታዊ ድጋፎችና የማካተት ስራዎች ጋር የሚቃረነ አገላለፅ በመሆኑ የትርጉም ማሻሻያ እንደሚደረግ አብራርተዋል።
የሙከራ ጊዜን በተመለከተ ከዚህ በፊት 45 ቀን የነበረው ወደ90 ቀናት እንዲሻሻል የተደረገው አሁን ላይ ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችው ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ውስብስብ አሰራርና በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የተደገፈ መሆኑ ሰራተኛው ከአዲስ ስራ እስኪላመድ ጊዜን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው ብለዋል።
ከዚህ ቀደም የነበረው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችውን የኢኮኖሚ ሽግግር ሊሸከም እንዲችል ለማድረግ ማሻሻያ እየተደረገበት መሆኑ ይታወቃል።
ማሻሻያው ረቂቅ አዋጁ ከተዘጋጀ ከአምስት ዓመት በላይ ተቆጥሯል።