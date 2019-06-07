በበጀት አመቱ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ860 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቧል

ግንቦት 30/2011 እየተጠናቀቀ ባለው የበጀት ዓመት ለኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ860 ሚሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
ገቢው የተገኘው በበጀት ዓመቱ ከተከናወነ የቦንድ ሽያጭ መሆኑን የጽህፈት ቱ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም ገልፀዋል።
ዳይሬክተሩ እንዳሉት ተቀዛቅዞ የነበረውን የህዳሴግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ለማሻሻል ባለፉት ወራት በተከናወኑ ተግራት ተሳትፎው ወደነበረበት እየተመለሰ ይገኛል።
በአገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት ስለህዳሴው ግድብ ትክክለኛ መረጃ ለማሰራጨትና ሕብረተሰቡን ለማነቃቃት መቻሉን ነው አቶ ኃይሉ የገለጹት።
ይህንንም ተከትሎ በየወሩ ለህዳሴው ግድብ የሚደረገው መዋጮና የቦንድ ግዢ እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል።
ህዝባዊ ተሳትፎው ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ኃይሉ ጠይቀዋል።
የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በተከናወነው የህዝብ ድጋፍ ማሰባሰብ ተግባር እስካሁን በአጠቃላይ 12 ነጥብ 84 ቢሊዬን ብር በላይ ገቢ ተገኝቷል።
በአገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሰላም ዋንጫ ጉዞ 2 ነጥብ 5 ቢሊዬን ብር መሰብሰቡንም ገልጸዋል።
አቶ ኃይሉ እንደገለጹት ከባለፈው ዓመት የካቲት ወር ጀምሮ ዋንጫውን ሲያስተናግ የቆየው የአገር መከላከያ ሚንስቴር በቅርቡ ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስረክቧል።
በመከላከያ ሰራዊት ሚንስቴር የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ሙሉ ሞገስ በበኩላቸው የሚንስቴሩ ሰራተኞች ለ7ኛ ጊዜ የቦን ግዢ እየተፈጸመ መሆኑን ገልጸው ሰራዊቱ ለግድቡ እውን መሆን የሚያደርገውን አጋርነት ይቀጥላል ብለዋል።
በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ብቻ በቦንድ ግዢና በተለያዩ ገቢ ማሰባሰቢያ ተሳትፎዎች ከ1 ቢሊዬን 542 ሚሊዬን ብር በላይ ገቢ ተደርጓል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የግድቡ ግንባታ 66 ነጥብ 6 በመቶ ሥራ የተጠናቀቀ ሲሆን ለእስካሁኑ ሥራም 98 ነጥብ 7 ቢሊዬን ብር ወጪ ተደርጓል።
በአጠቃላይ ግንባታውን ለማጠናቀቅ ከ130 እስከ 150 ቢሊዬን ብር ወጪ ይጠይቃል ተብሎ ይገመታል።