በጭሮ ወረዳ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የሁለት ሰዎች ሕይወት አለፈ

በምዕራብ ሐረረጌ ዞን ጭሮ ወረዳ ዛሬ ጠዋት ከረፋዱ 5፡00 ሰዓት ላይ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ በ 11 ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
በጭሮ ወረዳ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መርማሪ ሳጅን ደሱ ወርቁ ለኢዜአ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው በወረዳው ሾላ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሾላ በሪ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው።
ከጭሮ ወረዳ ወደ ሐረር ይጓዝ የነበረ ሀይሩፍ ሚኒባስ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ ይጓዝ ከነበረ ሀገር አቋራጭ አውቶቡስ ጋር በመጋጨታቸው ነው አደጋው የደረሰው።.
በአደጋውም የሁለት ሰዎች ሕይወት ወዲያውኑ አልፏል።
በሌሎች 11 ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ሲደርስ በአራት ሰዎች ላይም ቀላል የመቁሰል አደጋ ደርሷል።
እንደሳጅንደሱገለጻበአደጋውጉዳትየደረሰባቸውሰዎችበጭሮሆስፒታልህክምናቸውንእየተከታተሉይገኛሉ።
የሁለቱም መኪና አሽከርካሪዎች ለጊዜው ቢሰወሩም ፖሊስ ክትትል እያደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።
የማቾቹንአስክሬንወደቤተሰብናዘመዶቻቸውመላኩንየገለጹትሳጅንደሱ፣የአደጋውንመንስኤፖሊስእያጣራመሆኑንአስታውቀዋል።