ቀደማዊት እመቤት ዝናሽ በደባርቅ ለሚገነባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መሠረት ድንጋይ አስቀመጡ

ጎንደር ግንቦት 30 / 2011 ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ በ20 ሚሊዮን ብር ወጪ ለሚገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ የመሠረት ድንጋይ አስቀመጡ፡፡
ቀዳማዊ እመቤቷ የመሠረት ድንጋዩን ካስቀመጡ በኋላ ትምህርት የልማትና የእድገት መሠረት በመሆኑ ትምህርት ቤቱን “ብርሃን ደባርቅ” የሚል መጠሪያ ሰጥቼዋለሁ ብለዋል፡፡
ወላጆች በተለይ ሴት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በመላክ ትውልዱ የትምህርት ተቋዳሽ እንዲሆን ትኩረት እንዲሰጡም አሳስበዋል፡፡
የቀደማዊት እመቤት ቢሮም የትምህርት ቤቱን ግንባታ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንደሚያበቃ ጠቁመው፤ ኅብረተሰቡ ለትምህር ቤቱ መጠናቀቅ ድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል፡፡
የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍአለ በበኩላቸው የቀዳማዊት እመቤት ቢሮ በዚህ ዓመት በክልሉ አራት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታ እያካሄደ ነው፡፡
በክልሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሽፋን 47 በመቶ መድረሱንና መንግሥት የትምህርት ቤቶችን ቁጥር ለማሳደግ ይሰራል ብለዋል፡፡
የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር የማህበራዊ ዘርፍ መምሪያ ኃላፊ አቶ ያለአለም ፈንታሁን የትምህርት ቤቱ መገንባት 1ሺህ500 ለሚሆኑ ተማሪዎችን ለማስተማር ዕድል እንደሚፈጥር ተናግረዋል፡፡
በተጨማሪም በከተማው የአራት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በዙሪያው ለሚገኙ የገጠር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ቀብሎ ያስተናግዳል፡፡
ከከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አቶ ሙሉጌታ ደርሶ በበኩላቸው ቀዳማዊት እመቤቷ ለልጆቻችን መማሪያ የሚውል ትምህርት ቤት ለማስገንባት የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጣቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል፡፡
የከተማዋ ነዋሪዎች ለቀዳማዊት እመቤቷ የባህል አልባሳት ስጦታ አበርክተዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ቁልጭ ሜዳ በተባለው ስፍራም የመታሰቢያ ችግኝ ተክለዋል፡፡
ቀደማዊት እመቤት ዝናሽ ከሰዓት በዋግኸምራ ዞን ለሚገነባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህረት ቤት የመሠረት ድንጋይ ያስቀምጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡