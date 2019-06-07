ኤጀንሲው ማህበራቱ ፍትሃዊ ግብይት በማስፈንና በሰላምና ዴሞክራሲን ግንባታ ሚናቸውን እንዲጫወቱ አሳሰበ

ሐረር ግንቦት 30/ 2011የኅብረት ሥራ ማህበራት ፍትሃዊ ግብይት እንዲሰፍንና ዘላቂ ሰላም ዴሞክራሲን በመገንባት ሚናቸውን እንዲጫወቱ የፌዴራል ኅብረት ሥራ ማህበራት ኤጀንሲ አሳሰበ።
11ኛው አገር አቀፍ የኅብረት ሥራ ማህበራት ቀን በዓል በሐረር ከተማ እየተከበረ ነው።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ስሩር በዚሁ ወቅት እንዳስገነዘቡት ማህበራቱ ማህበራዊ ግብይት እንዲሰፍንና ለዘላቂ ሰላምና ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ የድርሻቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል።
ማህበራቱ ለፍትሃዊ ተጠቃሚነት ትኩረት በመስጠት የማህበረሰቡን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ጥረት እንዲያደርጉም አመልክተዋል።
ማህበራቱ የሚታዩባቸውን የአመለካከት፣የእውቀትና የአቅም ውስንነትና የአፈጻጸም ተግዳሮቶች ለማቃለል እንዲሰሩም አቶ ስሩር አሳስበዋል።
አግሮ ኢንዱስትሪዎችን በማስፋፋት፣የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብዓቶች በማቅረብ፣ የምርት ብክነት በመቀነስና ምርትና ምርታማነት በመጨመር እንዲሁም ቁጠባን በማሳደግ እያስመዘገቡት ያለውን ውጤት እንዲያጠናክሩም አስገንዝበዋል።
ማህበራቱ የአርሶ አደሩንና የአርብቶ አደሩን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ፣የዜጎችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት በማረጋገጥና የኑሮ ውድነትን በመዋጋት ፍትሃዊ ግብይት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆናቸውን የገለጹት የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባዔ አቶ አብዱልማሊክ በከር ናቸው።
በተጨማሪም ኢንቨስትመንትን በማሳደግ፣የሴቶችንና የወጣቶችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥና በገጠር ከተሞች ላይ ሥራ በመፍጠር ረገድ እያስመዘገቡ የሚገኘው ውጤት አበረታች መሆኑን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ ከዘርፉ የሚጠበቀውን ውጤት ለማሟላት በማህበራቱ የሚታዩትን ውሱንነቶች በማስወገድ በተለይ በከተሞች አካባቢ የሚታየውን የዋጋ ግሽበት ማረጋጋት ፍትሃዊ ግብይትን ለማጠናከር ትኩረት መስጠት እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
ኅብረት ሥራ ለፍትሃዊና ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል በከተማው ለሁለት ተከታታይ ቀናት በተዘጋጀው ሲምፖዚየም፣ የፌዴራልና የክልል ኅብረት ሥራ ማህበራት ኃላፊዎችና ተወካዮች፣ምሁራንና እንግዶች በመካፈል ላይ ናቸው።