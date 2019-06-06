ለትግራይ ተፈናቃዮች መቋቋሚያ ከ7 ነጥብ 1 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተገኘ

መቀሌ ግንቦት 29 / 2011 በመካከለኛው ምሥራቅ ሁለት አገሮች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና እሥራኤላውያን ለትግራይ ተፈናቃዮች መቋቋሚያ ከ7 ነጥብ 1 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፉን ያደረጉት በሳዑዲ ዓረቢያ የጂዛን ከተማና በእሥራኤል ቤሻቫንና አካባቢው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና ቤተ እስራኤላውያን ናቸው።
ከሁለቱም አካባቢዎች የተሰበሰበውን ገንዘብ ተወካዮቻቸው ዛሬ ለክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል አስረክበዋል።
ዶክተር ደብረፅዮን በዚሁ ወቅት ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
የክልሉ መንግሥት ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የክልሉ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ኪሮስ ሐጎስ ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ከፌዴራል መንግሥት በመቀናጀት በዘላቂነት ለማቋቋም እንደሚሰራ ተናግረዋል።
ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የሚያስፈልገው ገንዘብ በቂ ባለመሆኑ ድጋፉ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በክልል ከ110 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙም በዚሁ ወቅት ተገልጿል።