በአማራ ክልል አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት እንዳይስፋፋ ጥንቃቄ እንዲደረግ ተጠየቀ

ባህር ዳር ግንቦት 29/ 2011 በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተው አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት(አተት) እንዳይስፋፋ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የክልሉ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ አሳሰበ።
በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተውን ለመቆጣጠር ጥረት በመደረግ ላይ ነው።
በኢንስቲትዩቱ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ባለሙያ አቶ አሞኘ በላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስገነዘቡት ኅብረተሰቡ ከክረምቱ መግባት ጋር ተያይዞ በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡
አተት በባክቴሪያና ቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን፣ መንስዔውም የተበከለ ምግብና መጠጥ ነው፡፡
በሽታው በቀላሉ በንክኪና ንጽህናው በተጓደለ ምግብና መጠጥ ስለሚተላለፍ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
ኅብረተሰቡ ራሱን ከበሽታው ለመከላከል የኩሬና የምንጭ ውሃ በኬሚካል እንዲያክም ውሃ አፍልቶ እንዲጠጣና ምግብ በንጽህና አብስሎ እንዲጠቀም ባለሙያው አስገንዝበዋል፡፡
የአተት ምልክት ከታየ ወዲያውኑ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጤና ተቋም በመሄድ እንዲታከም ባለሙያው ምክራቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በሽታው ከሚያዝያ 18ቀን 2011 ጀምሮ በሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምትና በየዳ ወረዳና በዋግ ኸምራ ዞን አበርጌሌ ወረዳ መከሰቱ በጥናት መረጋገጡን አመልክተዋል፡፡
በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት ፈጣን ምላሽ ሰጪ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ ነው ብለዋል።
እስከ ግንቦት 27/2011ድረስ በሽታው በሽታው ከተያዙት 196 ሰዎች መካከል አብዛኛዎቹ ሕክምና ተደርጎላቸው ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን፣ አምስት ሰዎች ደግሞ ለሞት መዳረጋቸውን ባለሙያው አመልክተዋል።
የክልሉ መንግሥት በሸታው የተከሰተባቸው አካባቢዎች አጎራባች ወረዳዎች፣ተፈናቃዮች መጠለያዎችና በጸበል ቦታዎች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የመከላከልና መቆጣጠር ተግባራት እያከናወነ መሆኑን አቶ አሞኘ ገልጸዋል።