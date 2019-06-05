ባለፉት 10 ወራት የተከፈለው የውጭ እዳ ዝቅተኛ ነው

ግንቦት 28/2011 ኢትዮጵያ ባለፉት አስር ወራት ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ የውጭ እዳ ብትከፍልም አፈጻጸሙ ከዕቅዱ አንጻር ዝቅተኛ እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ የ2011 በጀት አመት የ10 ወር እድቅ አፈጻጸሙን ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል።
ኢትዮጵያ ካለባት 27 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እዳ በበጀት አመቱ አስር ወራት 14 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ለመክፈል ታቅዶ 9 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ተከፍሏል።
ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ሪፖርቱን ሲያቀርቡ እንደተናገሩት፤ ለመክፈል ከታቀደው ውስጥ መፈጸም የተቻለው 66 በመቶ ነው።
የፕሮጀክት አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆን፣ የውጭ ምንዛሬ ምጣኔ ልዩነት በመከሰቱና ሌሎች ምክንያቶች የውጭ እዳ ክፍያ ዝቅተኛ እንዲሆን ሊያደርገው እንደቻለ ገልጸዋል።
ከ27 ቢሊዮን ዶላር እዳ ውስጥ የፌዴራል መንግስት 15 ነጥብ 8 ቢሊዮን ዶላር ቀሪው 11 ነጥብ 2 ቢሊዮን ዶላር የመንግስት የልማት ድርጅቶች መሆኑን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ ጠቅላላ የአገር ውስጥ የብድር መጠን 731 ቢሊዮን ብር ሲሆን ከዚህ ውስጥ የፌዴራል መንግስት 344 ቢሊዮን ብርና የመንግስት የልማት ድርጅቶች 387 ቢሊዮን ብር መሆኑን በሪፖርቱ ተገልጿል።
ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ኢትዮጵያ ከገጠማት የውጭ ምንዛሬ እጥረት አኳያ የውጭ እዳ ክፍያ ጫና ለማቃለልና በቀጣይ እዳ የመክፈል አቅምን ለማጠናከር የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን አብራርተዋል።
ከነዚህም ውስጥ ከቻይና የፋይናንስ ተቋም ጋር የወለድ መጠን ቅነሳ፣ የእፎይታና የመክፈያ ጊዜ ማራዘም፣ የእዳ ሽግሽግ የሚያስገኙ ስራዎች በመከናወናቸው በሚቀጥሉት አምስት አመታት ከቻይና የተወሰዱ የንግድ ብድሮች የክፍያ ጫና እንዲቀንስ መደረጉን አስታውሰዋል።
የአገሪቱ የልማት አጋሮች ባለፉት አስር ወራት ውስጥ ያደረጉት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በጥራትና በመጠን መጨመሩን አቶ አህመድ ገልጸዋል።
ለአብነትም የአለም ባንክ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የፈረንሳይ እና ጀርመን መንግስታት በበጀት ድጋፍ መልክ ከሁለት ቢሊዮን ዶላር በላይ አዲስ ድጋፍ በመስጠት ከፊሉ ቀጥታ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት መግባቱን ተናግረዋል።
”ቀሪውም በቀጣይ አንድ አመት ውስጥ እንዲገባ እየተሰራ ነው” ብለዋል በሪፖርታቸው።
የውጭ ሃብት ፍሰትን በሚመለከት በ2011 በጀት አመት ከአለም አቀፍ የፋይናን ተቋማት፣ የልማት አጋር ድርጅቶችና ከሌሎች መንግስታት በእርዳታና በብድር 4 ቢሊዮን ዶላር ፍሰት ታቅዶ በአስር ወራት ውስጥ 3 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱን ጠቁመዋል።
በበጀት አመቱ በብድርና እርዳታ 5 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ በአስር ወራት 4 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶለር ተገኝቷል።
በሌላ በኩል በመልሶ ማበደር ስምምነት ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ከተሰጡ ብድሮች ውስጥ ከ243 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዶ ከ432 ሚሊዮን ብር ላይ በመሰብሰብ ከዕቅድ በላይ ማሳካት እንደተቻለ ገልጸዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት አስተያየት የውጭ እዳ ክፍያ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑን በእጥረት አንስተዋል።
በምክር ቤቱ የገቢዎች፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ለምለም ሃድጎ የውጭ ብድር አመላለስ ዝቅተኛ በመሆኑ በቀጣይ በትኩረት መሰራት እንዳለበት አሳስበዋል።