የገንዘብ ሚኒስቴር በተቋማት የኦዲት ግኝት ላይ አስተማሪ ርምጃ ባለመውሰዱ በአገር ሃብት አሉታዊ ተጽእኖ እየደረሰ ነው

ግንቦት 28/2011 የገንዘብ ሚኒስቴር በተቋማት የኦዲት ግኝት ላይ አስተማሪ ርምጃ ባለመውሰዱ በአገር ሃብት አሉታዊ ተጽእኖ እየደረሰ መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ።
ምክር ቤቱ ባካሄደው አራተኛ አመት የስራ ዘመን 6ኛ ልዩ ስብሰባ የገንዘብ ሚኒስቴርን የአስር ወር ሪፖርት አድምጧል።
የምክር ቤት አባላት በሰጡት አስተያየት ተቋሙ በዋና ኦዲተር የሚቀርቡ የኦዲት ግኝቶች ላይ በአዋጅ የተሰጠውን ስልጣንና ሃላፊነት ባለመወጣቱ ችግሩ ለተከተታታይ ዓመታት በመንከባለል ለህገ-ወጦች በር ከፍቷል።
የምክር ቤት አባላት እንደሚሉት፤ ሚኒስቴሩ በስሩ ላሉ የመንግስት ተቋማት የተመደበው በጀት የሚፈቅድና በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉን የመከታተል ሃላፊነት ተሰጥቶታል።
ክፍተት ባለባቸውና በተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት በሚስተዋልባቸው ተቋማት ላይ የገንዘብ ሚኒስቴር እርምጃ እንዲወስድ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና ደንብ ቢፈቅድለትም ተከታትሎ የማስፈጸም ሃላፊነቱን ባለመወጣቱና አስተማሪ ርምጃ ባለመውሰዱ በአገር ሃብት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እያሳደረ መሆኑን አባላቱ ጠቁመዋል።
የዋና ኦዲተር በቅርቡ ለምክር ቤቱ ባቀረበው ሪፖርት 10 መስሪያ ቤቶች መሰብሰብ የነበረባቸውን ከ157 ሚሊዮን ብር ሰብስበው ለሚኒስቴሩ ያላሳወቁ ሲሆን ሰባት መስሪያ ቤቶች ደግሞ ከውስጥ ገቢያቸው ወጪ ያደረጉትን 65 ሚሊዮን ብር ሳያሳውቁ መቅረታቸውን አስታውሰዋል።
አንድ መስሪያ ቤት ማሳወቅ ከሚገባው የገንዘብ መጠን ውስጥ አራት ሚሊዮን ብር ቀንሶ ማሳወቁን እንደምሳሌ ያነሱት የምክር ቤቱ አባላት ይህንን የመሰሉ ተንከባላይ ችግሮች እንዳይስፋፉ ሚኒስቴሩ ክትትሉን ማጥበቅ እንዳለበት አሳስበዋል።
ተቋማት በበጀት አያያዝ፣ በገንዘብ ጉድለት፣ በሒሳብ አያያዝና በንብረት አስተዳደር ተቋማት ያለባቸውን ችግር መፍታትና ማስቆም አልተቻልም።
የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ከምክር ቤቱ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ እንዳሉት፤ ችግሩ እንዳለ አምነዋል።
በቅርቡ በተጀመረው ሪፎርም ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ እንደሆነም ጠቁመዋል።
በተለይ የተወሳሰቡና ለበርካታ ዓመታት እየተንከባለሉ የመጡ ችግሮች በመሆናቸው በአጭር ጊዜ ለመፍታት አዳጋች መሆናቸውን ገልጸዋል።
”በተለይ የተቋሙ የውስጥ ኦዲት የተጠናከረ አለመሆን ችግሩን አባብሶታል” ብለዋል።
በተያዘው በጀት ዓመት ባለፉት አስር ወራት ከ187 ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የቀረቡ 532 የኦዲት ሪፖርቶች ተገምግመው በግኝቱ ላይ የማስተካካያ ርምጃ እንዲወስዱ ለመስሪያ ቤቶቹ መተላለፉ ተጠቁሟል።
ነገር ግን እስካሁን ምንም ስራ አልተሰራም ማለት አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ ለዐቃቤ ህግ የተላለፉ፣ በተሰብሳቢ ሂሳብ ለበርካታ አመታት የተንከባለሉ የ42 መስርያ ቤቶች ሂሳብ ከመዝገብ እንዲሰረዙ የማድረግ ስራ ተሰርቷል።
ነገር ግን ይህ በቂ ነው ብለው እንደማይወስዱና የቁጥጥር አቅማቸውን አጠናክረው እንደሚቀጠሉ ተናግረዋል።