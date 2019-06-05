በአማራ ክልል ሁለት ቢሊዮን የዛፍ ችግኞች ይተከላሉ

ባህር ዳር ግንቦት 28 / 2011 በአማራ ክልል በክረምት ወቅት ሁለት ቢሊዮን የዛፍ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ።
ችግኞቹ የሚተከሉት ”40 ችግኝ ለአንድ ሰው!” በሚል መሪ ሃሳብ ነው።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ማርቆስ ወንዴ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቁት በክልሉ በሐምሌ 2011 የችግኝ ተከላ መርሐ ግብር ይጀመራል።
ለዚህም በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ የችግኝ ተከላ አስተባባሪና የቴክኒክ ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል ብለዋል።
ተከላውን ለማከናወን 240 ሺህ ሄክታር የሚጠጋ ጉዳት የደረሰበት መሬት ተለይቶ የመትከያ ጉድጓዶች ቁፋሮ መጀመሩን ተናግረዋል።
ለተከላው ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል እስካሁን ከአንድ ነጥብ ሁለት ቢሊዮን በላይ ችግኞች ቆጠራ መከወናኑንና ቀሪው በቀጣዩ ወር እንደሚካሄድ አቶ ማርቆስ አስረድተዋል።
የቱሪዝም መዳረሻዎቹ የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ፣ ጉና ተራራ፣ አቡነ ዮሴፍ፣ ጮቄ ተራራና ልዩ የችግኝ መትከያ ቦታዎች እንዲሆኑ መለየታቸውን አመልክተዋል።
በቦታዎቹ ከአካባቢው ሥነ-ምህዳር ጋር ተስማሚ የሆኑ የደንና ሁለገብ ጠቀሜታ ያላቸው የዛፍ ችግኞችን ለይቶ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ምክትል ኃላፊው አስታውቀዋል።
ችግኞች ከተተከሉ በኋላም ቢያንስ ለሶስት ዓመታት ያህል በተፋሰስ ኮሚቴዎች፣ በተፈጥሮ ሃብት ልማት ቡድኖች፣ በተቋማት፣ በወጣቶችና በሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎች ዘላቂ ጥበቃና እንክብካቤ እንዲደረግላቸው እየተሰራ ነው ብለዋል።
ችግኞችን ተንከባክቦ በማሳደግ የጣና ሐይቅና ጨምሮ ሌሎች ሃይቆችና ግድቦች በደለል እንዳይሞሉና ውሃ አዘል መሬት እንዳይጠፉ ድርሻቸው ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህም ከደን መመናመን ጋር ተያይዞ የሚታየውን የአፈር መከላትና የአየር መዛባት እንዲስተካከል ከማድረግ ባለፈ 14 በመቶ የሚገኘውን የክልሉን የደን ሽፋን ወደ 15 በመቶ እንደሚያሳድገው አቶ ማርቆስ አስታውቀዋል።
ከዚህ በፊት የተተከሉ የችግኞች የአካባቢውን ሥነ-ምህዳር መሠረት ያለማድረግ፣ የአመራሩ ትኩረት ማነስና የምርምር ተቋማት ለዚህ አመቺ የሆኑ ዝርያዎች ለይቶ በማቅረብ በኩል ውስንነቶች እንደታዩባቸው ጠቁመዋል።
በዚህም በየዓመቱ በክረምት ወቅት የሚተከሉ የዛፍ ችግኞች እንክብካቤና ጥበቃ አናሳ መሆን አማካኝ የፅድቀት ምጣኔያቸው ከ65 በመቶ እንዳይበልጥ ማድረጉን ምክትል ኃላፊው አስረድተዋል።
ዘንድሮ የሚተከሉ ችግኞችን አማካኝ የፅድቀት ምጣኔን ከ70 በመቶ በላይ ለማድረስ ይሰራል ብለዋል።
በክልሉ ባለፉት 14 ዓመታት ከተተከሉ ከ18 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ውስጥ 13 ቢሊዮን የሚሆኑት እንደፀደቁ የቢሮው መረጃ ያመለክታል።