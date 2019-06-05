በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የተፈጠረውን ግጭት የሃይማኖት መሪዎችና የአገር ሽማግሌዎች አወገዙ

አክሱም ግንቦት 28 /2011 በአክሱም ዩኒቨርሲቲ ለአንድ ተማሪ ህልፈት ምክንያት የሆነውን የተማሪዎች ግጭት የከተማዋ የሃይማኖት መሪዎችና የአገር ሽማግሌዎች አወገዙ።
የሃይማኖት መሪዎችና የአገር ሽማግሌዎች ዛሬ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ በመገኘት ተማሪዎችን የማጽናናትና የማረጋጋት ሥራዎችን አከናውነዋል።
በዩኒቨርሲቲው የተፈጸመው ድርጊት የአከባቢው ማህበረሰብ ብሎም የትግራይና የኢትዮጵያን ሕዝቦች የማይወክል አስነዋሪ መሆኑንም ገልጸዋል።
የአክሱም ማርያም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ንብረኢድ አባ መሓሪ ተክለ በሰጡት አስተያየት ድርጊቱን ”እጅግ የሚያሳዝን ፣ተቀባይነት የሌለውና የሚወገዝ እኩይ ተግባር” ብለውታል።
ድርጊቱ የአከባቢውን ማህበረሰብ የማይወክል መሆኑን አመልክተው፣ ”አገሪቱ ለብዙ ሥራ ከምትጠብቅባቸው ወጣቶች እንደዚህ አይነት ተግባር መፈጠሩ ልብ የሚነካ ነው” ብለዋል።
ተማሪዎቹ በቀራቸው ትንሽ ጊዜ ተረጋግተው ትምህርታቸው እንዲቀጥሉ አባ መሓሪ መክረዋል።
የአክሱም ከተማ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጸሐፊ መምህር አሕመድ ሲኢድ በበኩላቸው በዓለም ታሪክ ከምትታወቀው ከተማ የተፈጸመው ተግባር አሳዛኝ መሆኑን ገልጸዋል።
”አንድ አገር ነው ያለን መከፋፈልን አያዋጣንም” ያሉት መምህር ስኢድ፣ ”ተቀባይነት የሌለውና የማይጠቅም ተግባር ሲፈጸም ሁሉም ዜጋ እንደ ሰው ሊያወግዘው ይገባል” ብለዋል።
የሃይማኖት መሪዎች ከተማሪዎች ጎን በመሆን ለችግሮች መፍትሔ ለማምጣት እንደሚሰሩም ተናግረዋል።
”ከዋና ዓላማችሁ እንድትወጡ የሚገፋፉ ተማሪዎች መታገልና በህግ እንዲጠየቁ ግፊት ማድረግ ይጠበቅባችኋል” ሲሉም ምክራቸውን ሰጥተዋል።
ችግር ፈጣሪ ተማሪዎች ዓላማ የሌላቸውና በህግ ሊጠየቁ ይገባል ያሉት ደግሞ የአገር ሽማግሌዎች በመወከል የተናገሩት አቶ ግርማይ ገብረስላሴ ናቸው።
በዩኒቨርሲቲው ሰላም ለማሰፈንና ተማሪዎች የትምህርታቸው ጊዜያቸውን እስኪያጠናቅቁ ከጎናቸው እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል።