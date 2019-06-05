ተማሪዎች ከሱስ ተጋላጭነት ራሳቸውን በመጠበቅ አገር ተረካቢዎች ለመሆን ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው– የሰላም ሚኒስትር

ጅማ ግንቦት 28/ 2011 ተማሪዎች ከሱስ ተጋላጭነት ራሳቸውን በመጠበቅና ትምህርታቸው ላይ በማተኮር አገር ተረካቢ ዜጎች ለመሆን ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል አሳሰቡ፡፡
ሚንስትሯ ዛሬ ቀድሞ የተማሩበትን የጅማ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመጎብኘት ለተማሪዎቹ ልምዳቸውን አካፍለዋል፡፡
ሚኒስትሯ በዚሁ ጊዜ ተማሪዎችን ከዓላማቸው ከሚያሰናክል ለሱስ ተጋላጭነት ራሳቸውን በመጠበቅ በቀጣይ የአኩሪ ታሪክ ባለቤት ለመሆን በትምህርታቸው ላይ እንዲያተኩሩ መክረዋል፡፡
”ከራሳቸው አልፈው ለቤተሰቦቻቸው፣ ለጎረቤቶቻቸውና ለአገራቸው ታሪክ የሚሆን ተግባር መፈፀም የሚቻለው ከሱስ ተጋላጭነት በመጠበቅና ትኩረታቸውን ትምህርት ላይ በማድረግ ከቻላችሁ ነው” ብለዋል፡፡
አሁን ላሉበት ደረጃ የደረሱት መምህራንን አክብረው ለትምህርት ትኩረት ሰጥተው በመማራቸው መሆኑንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል፡፡
“የመጀመሪያ ምክሬ መምህራንን አክብሩ። ሁለተኛ ምክሬም መምህራንን አክብሩ። ሶስተኛውም ምክሬ መምህራንን አክብሩ ይሆናል” ብለዋል።
የተማሪ ስኬት የሚወሰነው በተማሪና በመምህራን ጤናማ የሰለጠነ ግንኙነት መሆኑን የጠቆሙት ሚኒስትሯ፣ ከመምህራን ጋር የነበራቸው ግንኙነት በመፈራራት ሳይሆን፣ በፍቅር ውስጥ ያለ መከባበር እንደነበር ገልጸዋል፡፡
በዚህም ከመምህራን የተሻለ እገዛ በማግኘት ራሴን የአገር ተረካቢ ብቁ ዜጋ የሚያደርግ መነሳሳት ያገኙ እንደነበርም አስታውሰዋል፡፡
ከመምህራን በተጨማሪ ከጓደኞቻቸው ጋር በጋራ የማንበብ፣ ቤተመጻህፍት የመጠቀምና የመረዳዳት ባህል እንደነበራቸውም ወይዘሮ ሙፈሪያት አመልክተዋል፡፡
ተማሪ ተስፋ ደረጄ በሰጠው አስተያየት ሚኒስትሯ ያካፈሏቸው ልምድ በትምህርታችን ላይ ለማተኮር ይረዳናል ብሏል፡፡
“ከእስስ ዛሬው በተሻለ መልኩ ዓላማዬንም ለማሳካት ከሱስ ተጋላጭነት ራሴን ጠብቄ መምህራኖችን አክብሬ ትምህርቴን ለመከታተል ወስኛለሁ” ሲልም ተናግሯል፡፡
ሌላው ተማሪ ኢዮብ ንጋቱ ሚኒስትሯ ያካፈሏቸው ልምድ ያልተገቡ ባህሪያቸውን ለማስወገድና ለመምህራንን ክብር ትኩረት ለመስጠት እንደሚያስችላቸው ገልጿል፡፡
መልካም ሥነ ምግባር ካለንና መምህራንን አክብረን ከተማርን የተሻለ ዕውቀት በማግኘት ስኬታማ ሰው ለመሆን ያግዘናል ብሏል፡፡
ሚኒስትሯ ለጅማ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 10 ዴስክ ቶፕ ኮምፒዩተር ድጋፍ ማድረጋቸውን ከትምህርት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡