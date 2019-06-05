በሚቀጥሉት ቀናት በምዕራብ አጋማሽ የአገሪቱ ክፍሎች የተሻለ የዝናብ መጠንና ስርጭት ሊኖር ይችላል -ኤጀንሲው

አዲስ አበባ ግንቦት 28/2011 በሚቀጥሉት 10 ቀናት በምዕራብ አጋማሽ የአገሪቱ ክፍሎች የተሻለ የዝናብ መጠንና ስርጭት ሊኖር እንደሚችል የብሄራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው ለኢዜአ በላከው መግለጫ በሚቀጥሉት 10 ቀናት ከኦሮሚያ ክልል ምሥራቅና ምዕራብ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉአባቦር፣ አብዛኛዎቹ የሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብና ምስራቅ ሀረርጌ እንዲሁም አርሲና ባሌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ የባህዳር ዙሪያ፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብና መካከለኛው ዞኖች፤ ከጋምቤላና ቤንሻንጉል ክልሎች ዞኖች በተጨማሪም የደቡብ ክልል አብዛኛው ዞኖች እንዲሁም በአዲስ አበባ ከመደበኛው ጋር የተቀራረበና አልፎ አልፎ በጥቂት ቦታዎች ላይ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ይኖራል።
ከዚህ ባለፈ ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ጋር ተያይዞ በጥቂት ስፍራዎች ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ሊከሰት እንደሚችልም ነው ኤጀንሲው የተነበየው።
በአንጻሩ ከኦሮሚያ ቦረናና ጉጂ፣ ከሶማሌ ክልል ጅግጅጋ በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ የሚጠበቅ ሲሆን የተቀሩት የአገሪቱ ዞኖች ደረቅ ሆነው እንደሚቆዩ ነው ኤጀንሲው የገለጸው።
በሚቀጥሉት 10 ቀናት በተጠቀሱት ቦታዎች የዝናቡ ሁኔታ በመጠንም ሆነ በስርጭት እየተጠናከረ የሚሄድ በመሆኑ ለግብርና እንቅሰቃሴው መልካም ጎን ይኖረዋል ብሏል ኤጀንሲው።
እንደ ኤጀንሲው ትንበያ የሚጠበቀው ዝናብ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻል አንጻርም ሆነ አስቀድመው የተዘሩና በተለያየ የዕድገት ደረጃ ላይ ላሉ የበልግም ሆነ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች እንዲሁም ለተለያዩ ቋሚ ተክሎችና የጓሮ አትክልት የውሃ ፍላጎት ከማሟላት አኳያ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ነው ያለው።
በሌላ በኩል በተወሰኑ አካባቢዎች ከሚጠበቀው ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ እርጥበቱ ከመጠን በላይ ስለሚሆንና የጎርፍ መፈጠር ሊኖር እንደሚችል የሚጠበቅ ሲሆን ይህም የአፈር መሸርሸርን እንዳያስከትል ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አሳስቧል።
በቦረናና ጉጂ እንዲሁም የጅግጅጋና ሲቲ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የሚጠበቀው የእርጥበት መጠን ዝቅተኛ ቢሆንም በተለይ ባሳለፍናቸው ተከታታይ ቀናት አካባቢዎቹ ካገኙት የተሻለ እርጥበት ጋር ተዳምሮ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትም ሆነ የግጦሽ ሳር ልምላሜ እንዲሁም የተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ ምንጮችን እንደሚያጎለብት ይጠበቃል።