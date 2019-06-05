የአገር አቀፍ ፈተና ተፈታኞች የፈተና ደንብ እንዳይጥሱ መጠንቀቅ አለባቸው ተባለ

አዲስ አበባ ግንቦት 28/2011 የዘንድሮ አገር አቀፍ ፈተና ተፈታኞች የፈተና ደንብ እንዳይጥሱ በጥንቃቄ መስራት ይገባቸዋል ሲል አገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አሳሰበ።
የ2011 ዓ.ም የ8ኛ፣ 10ኛና 12ኛ ክፍሎች አገር አቀፍ ፈተና ከሰኔ 3 ቀን ጀምሮ እስከ ሰኔ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ በመላ አገሪቱ ይካሄዳል።
በኤጀንሲው የብሄራዊ ፈተናዎች ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ አረጋ ማማሩ እንደገለጹት፤ የፈተና ደንብ ጥሰቶች በትምህርት ፈተና አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ተደጋግመው ሲፈፀሙ የሚታዩ ችግሮች ናቸው።
በተለይም ተንቀሳቃሽ ስልክ፣ የእጅ ሰዓት፣ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ወደ ፈተና መስጫ ክፍል ይዞ በመግባት፣ ለሌላ ሰው በመፈተን፣ ለመኮረጅ በመሞከር ተፈታኞች ያልተገባ ውጤት ለማግኘት ሙከራ ያደርጋሉ።
የፈተና ጣቢያ ኃላፊዎችን፣ የፈተና ተቆጣጣሪዎችንና ፈታኝ መምህራንን በአጠቃላይ የፈተና አስፈፃሚዎችን በመደለል ብሎም በማስፈራራት ፈተናን ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለመሥራት መሞከርም እንዲሁ።
በ2010 ዓ.ም የብሄራዊ ፈተና ተፈታኞች ባደረጉት የደንብ ጥሰት 443 የ10ኛ እና 88 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተና እንዳይቀርቡ መደረጋቸውን አውስተዋል።
በመሆኑም ተፈታኞች ከእነዚህና መሰል ድርጊቶች ታቅበው ፈተናቸውን በስነ-ምግባርና በተረጋጋ መንፈስ መስራት ይኖርባቸዋል ብለዋል።
በተለይም ስህተት የሆኑ መልሶችን “የፈተና መልስ ነው” ብለው የሚሸጡ ግለሰቦች መኖራቸውን ገልጸው ተማሪዎች በዚህ ድርጊት እንዳይታለሉ መክረዋል።
በዚህ ረገድ መገናኛ ብዙሃን ተፈታኝ ተማሪዎች የተረጋጋና ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮላቸው በስነ-ልቦና እንዲታገዙ በማድረግ በኩል የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
ስለሆነም ተፈታኝ ተማሪዎች ስህተቶች ባለመፈፀም በተረጋጋና በሰከነ መንገድ ፈተናቸውን በአግባቡ እንዲሠሩም ነው ኤጀንሲው ያሳሰበው።