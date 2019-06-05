በአድዋ ከተማ በ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር የተገነባ ሆስፒታል ስራ ጀመረ

ግንቦት 28/2011 በትግራይ ክልል በዓድዋ ከተማ በአንድ ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር ወጪ የተገነባው አጠቃላይ ሆስፒታል አገልግሎት መስጠት ጀመረ።
ሳሊዝያን ኪዳነ ምህረት አጠቃላይ ሆስፒታል የተገነባው በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የዓዲ ግራት ሀገረ ስብከት ነው፡፡
የሆስፒታሉ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊአቤል አብርሃም ለኢዜአ እንደተናገሩት ሆስፒታሉ ላለፉት ስምንት ዓመታት በግንባታ ላይ ቆይቶ አሁን ግንቦት ወር ላይ ሳሊዝያን ሲስተርስ በተባሉ የጣሊያን ባለሙያዎች በመታገዝ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል።
ህጸናትና እናቶችን ትኩረት በማድረግም ነጻ የህክምና አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ገልጸው በተለይም የጥርስ፣የጆሮ እና ከአንገት በላይ የህክምና አገልግለቶች በ59 የጣሊያን እና 3 የኩባ የህክምና ባለሞያዎች በመታገዝ ነጻ የህክምና ዘመቻ እየሰጠ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በሆስፒታሉ ደንበኞች ተኝተው የሚታከሙበት 200 አልጋ ያለው ከመሆኑ በተጨማሪ በቀን እስከ 400 ተመላላሽ ታካሚዎች የማስተናገድ አቅም እንዳለውም አስረድተዋል፡፡
ሆስፒታሉ በሚቀጥለው አዲስ አመት መስከረም ወር በሙሉ አቅሙ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር አቶ አቤል ገልጸዋል።
የዓደዋ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ ተሻለ መስፍን በበኩላቸው ሆስፒታሉ ለዓድዋና አከባቢው ነዋሪዎች ተጨማሪ አገልግሎት የሚሰጥና ደረጃውን በጠበቀ መልክ የተገነባ መሆኑን ተናግረዋል።
በከተማው መንግስት በሚያስተዳድራቸው ጤና ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ባለሞያዎች አብረው እንዲሰሩና የተሻለ ልምድና እውቀት እንዲያገኙ እድል እንደሚፈጥርላቸውም ተናግረዋል።
ሆስፒታሉ በመድኃኒትና በቁሳቁስ እጥረት አገልግሎቱ እንዳይስተጓጎል የከተማው አስተዳድር ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ሃላፊው ገልጸዋል።
የሆስፒታሉ ስራ መጀመር አማራጭ የህክምና አገልግሎት በነጻ ለማግኘት እንዳስቻላቸው የተናገሩት ደግሞ የአገልግሎቱ ተጠቃሚና በዓድዋ ከተማ የአሉላ ቀበሌ ነዋሪዋ ወይዘሮ ረሒማ ሙሳ ናቸው፡፡
በከተማው ተጨማሪ አጠቃላይ ሆስፒታል መገንባቱ እርሳቸውን ጨምሮ የህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነቱን ያሰፋዋል ብለዋል፡፡
ቀደም ሲል በከተማው የሆስፒታል እጥረት የነበረ በመሆኑ አገልግሎት ለማግኘት ይቸገሩ እንደነበር ገልጸዋል።