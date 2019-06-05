አክሱም ዩኒቨርሲቲ የአንድ ተማሪው ህይወት በግጭት በማለፉ ድርጊቱን አወገዘ

ግንቦት 28/2011 በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በትናንትናው እለት በተፈጠረ ግጭት ምክንያት የአንድ ተማሪ ህይወት በማለፉ ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማው ዩኒቨርሲቲው ገለፀ ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ፀሀዬ አስመላሽ እንደገለጹት ድርጊቱ ልብ የሚሰብር ፣ ተቀባይነት የሌለውና ማንንም የማይወክል ተግባር ነው።
በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ በተማሪዎች መካከል የተከሰተውን ግጭት ከዩኒቨርሲቲው አጥር ውጪ በመውጣት ጭምር ድብድብ ማስከተሉንና የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን የሀዘን መግለጫው ያመለክታል።
የግጭቱ መንስኤ ተጣርቶየወንጀሉን ፈፃሚዎች ለህግ በማቅረብ ተገቢው እርምጃ እንደሚወሰድባቸው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ለተማሪው ወላጆችና ለመላው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ መፅናናትን ተመኝተዋል ።
የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ሀዘናቸውን ተቋቁመው ትምህርታቸውን በመቀጠል ለቆሙለት ዓላማ መሳካት ጠንክረው እንዲሰሩም መክረዋል ።
በአሁኑ ወቅት ግጭቱ መረጋጋቱንናየዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ከሃይማኖት መሪዎች፣ከሀገር ሽማግሌዎችና ከጸጥታ አካላት ጋር እየተወያዩ መሆናቸው ታውቋል።