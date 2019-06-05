በዳሎቻ ወረዳ በተከሰተ የመሬት መሰንጠቅ 200 ሰዎች ተፈናቀሉ

ሆሳዕና ግንቦት 28/ 2011 በስልጤ ዞን ዳሎቻ ወረዳ በተከሰተ የመሬት መሰንጠቅ 200 ሰዎች መፈናቀላቸውን የዞኑ አስተዳደር ገለፀ፡፡
የዞኑ አስተዳደር የሕዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብድልጀባር አብደላ ለኢዜአ እንዳስታወቁት በወረዳው የተከሰተው አደጋ ነዋሪዎቹን ከመኖሪያቸው አፈናቅሏል፡፡
ክስተቱ በግምት ርዝመቱ ከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ ስፋቱ ሁለት ሜትር የሆነ መሰንጠቅ እንዳስከተለ ገልጸዋል፡፡
በአንድ ጀምበር ምድር በሁለት ተገምሳ የተመለከቱት የአካባቢው ነዋሪዎች መደናገጥ እንደፈጠረባቸውና ክስተቱን ከፈጣሪ ቁጣ ጋር እንዳያያዙት ተናግረዋል።
የዞኑ አደጋ ስጋት አመራር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ወሲላ አሰፋ በበኩላቸው በሰው ሕይወት ላይ አደጋ እንዳይደርስ ነዋሪዎቹ አካባቢዉን ለቀው እንዲወጡ መደረጉን አስታውቀዋል፡፡
አደጋውንና ተፈናቃዮቹን በሚመለከት የዘርፉ ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ጥናት ተግባራዊ እንደሚደረግ አመልክተዋል፡፡
በአካባቢው የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ እሳተ ገሞራ ጋር በተያያዘ የመሬት መሰንጠቅ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አመላካች ጥናቶች መኖራቸውን የአስተዳደሩ መረጃ ያመለክታል፡፡