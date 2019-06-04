ተቋማቱ የሕዝቦችን አንድነት የሚያጎለብቱ የባህል ዕሴቶችን በምርምር ሥራዎች መደገፍ ይገባቸዋል ተባለ

ሶዶግንቦት 27/ 2011 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሕዝቦችን አንድነት የሚያጎለብቱ የባህል ዕሴቶችን በምርምር ሥራዎች መደገፍ ይገባቸዋል ተባለ፡፡
ባህላዊ ዕሴቶችን ከማጎልበት አንጻር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚናን በተመለከተ መድረክ የተዘጋጁ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡
ሠላምና አብሮነትን ለማጠናከር የባህል ሚና በሚል ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህር ኢዮብ አጫ ናቸው፡፡
ግጭት ከተፈጠረ በኃላ ለማረጋጋትና ለማጥፋት ከመስራት አስቀድሞ መከላከል ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አስረድተዋል፡፡
በእያንዳንዱ የባህል እሴት ውስጥ አንድነትን የሚያጠናክሩ የመከባበር፤አብሮ የመብላትና የመስራት ዕሴቶች ግጭቶች እንዳይከሰቱ ወይም እንዳይባባሱ የማድረግ አቅም እያላቸው ትኩረት አለማግኘታቸው አለመግባባት እንዲስፋፋ አድርጓል ብለዋል፡፡
በዘርፉ የታየውን ክፍተት ለመሙላት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የባህል እሴቶችን በምርምር ሊደግፉ እንደሚገባ ባለድርሻ አካላትም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል፡፡
ባህላዊ የግጭት አፈታትና የዳኝነት ስርዓቶች በሚል ሌላኛዉ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የቅርስ ጥበቃ ባለሙያ አቶ ሙሉነህ ተፈራ ናቸው፡፡
የተደራጀ የህግ ማዕቀፍ ባይኖረዉም ከመደበኛ የሕግ ሥርዓት ይልቅ በባህል የተከናወነ የዕርቅና ሠላምን የመጠበቅ ሂደት ዉጤታማ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ለባህል ዕሴቶች በቂ ትኩረት አለመሰጠቱ ዋጋ እያስከፈለን በመሆኑ ከቤተሰብ ጀምሮ ዕሴቶቻችን ጠብቆ ከመሄድ አንጻር ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል፡፡
”የተበረዘ ባህል አቅጣጫ እንደጠፋበት መርከብ ዓይነት ነው” ያሉት አቶ ሙሉነህ፣ ወደ የት ለመድረስ እየሄድን እንደሆነ በግልጽ ለማወቅ ከባህሎቻችንን ጋር ያለንን መተሳሰር ማደስ ይገባናል ብለዋል፡፡
የወላይታ ሶዶ ዩኒቨረሲቲ ፕረዚዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት አባቶች ጠብቀው ያስተላለፉልንን ባህላዊ ዕሴቶች ከመጠበቅ አንጻር በቂ ተግባራት ባለመከናወናቸው በትዉልዱ መካከል የአስተሳሰብ ክፍቶች መፈጠራቸውን ተናግረዋል፡፡
ምሁራኑና ተቋማቱም የጋራ የትኩረት መስኮችን በመለየት የሚጠቅሙ ጠንካራ የጥናትና ምርምር ስራዎችን በዘርፉ አለመስራታቸዉንም አንስተዋል፡፡
ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሥርዓተ-ትምህርታቸዉን በመፈተሽ ለሰው ሃይል ልማት ትኩረት እንዲሰጡ እየተደረገ መሆኑን ያወሱት ፕሬዚዳንቱ፣ዩኒቨርሲቲያቸው ኃላፊነቱን ለመወጣት ፕሮጄክቶችን ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
የተለያዩ የምርምር ስራዎችን ወደማህበረሰብ አገልግሎት በማሸጋገር ሠላምና አንድነት ፈላጊ ትውልድ በመፍጠር ረገድ ዩኒቨርሲቲዎች ከሚመለከታቸዉ አካላት ጋር ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ገልጸዋል፡፡
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ዘርፍ ሚኒስትር ደኤታ ወይዛሮ ብዙነሽ መሠረት በአገሪቱ የሚገኙ ባህላዊ ዕሴቶች ለሠላምና አብሮነት ያላቸዉን ፋይዳ የሚያመለክቱ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቢኖሩም ወደተግባር ከመለወጥና ተሞክሮዎችን ከመቀመር አንጻር ክፍተቶች እንደሚታዩ ተናግረዋል፡፡
በቀጣይ ባህላዊ ዕሴቶቻችንን በሚያጠናክር መልኩ የተቀናጀ አሰራር ለማምጣት እንደሚሰራም ገልጸዋል፡፡
የመደማመጥ፤የመከባበርና የመፈቃቀር ባህላችንን ለማዳበር ከምርምር ሥራዎች ባሻገር የባህል ወረራን ለመከላከል ዜጎች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ሚኒስትር ዴኤታዋ አሳስበዋል፡፡
ወላይታ ሶዶ የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልል አራተኛውን የባህል ፌስቲቫል ላለፉት ሦስት ቀናት እንዳስተናገደች ይታወሳል።