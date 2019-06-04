ነዋሪዎቹ የኢድ አል ፈጥር በዓልን ከሰመራ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ጋር አከበሩ

ሰመራ ግንቦት 27 / 2011 የሰመራ ሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች የኢድ አል ፈጥርን በዓል ከሰመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በጋራ አከበሩ።
ተማሪዎቹ ማህበረሰቡ እያደረገላቸው ያለው እንክብካቤ ለሰላማዊ መማር ማስተማር ጉልህ አስተዋፆ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
የአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተወካይ ሼክ ዓሊ አብደላ ተማሪዎች በረመዳን ወር ውስጥ የነበራቸውን አብሮነት፣ አንድነት፣እንዲሁም ፍቅርና መተዛዘንን በቀሪ ህይወታቸው ውስጥ እንዲያጠናክሩ አሳስበዋል።
ተማሪዎች የነገ ሀገር ተረካቢ እንደመሆናቸው ሰላምንና አንድነትን ከሚያደፈርሱ ጥላቻና ግጭት ቀስቃሽ መልዕክቶችን ወደ ጎን በመተው የአገራቸውንና የሕዝባቸውን አብሮነት እንዲያረጋግጡ ጠይቀዋል።
የአካባቢው ኅብረተሰብም በትምህርት ቆይታቸው ያለምንም ችግር እንዲያጠናቅቁ ከጎናቸው መሆኑን ተናግረዋል።
የሰመራ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ዓሊ ሁሴን የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች በትምህርት ቆይታቸው ከቤተሰባቸው የሚያገኙትን ቤተሰባዊ ፍቅርና እንክብካቤ የአካባቢው ኅብረተሰብ የወላጅነቱን ሚና ተክቶ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል።
ይህንዩኒቨርሲቲው ከክልሉ መሥሪያ ቤቶች ጋር ተቀራርቦ በመሥራት በዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደትን አረጋግጧል ብለዋል።
ነዋሪዎቹ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ጋር በዓላትን በማክበር እያሳዩ ላለው ቤተሰባዊነት ምስጋናቸው አቅርበዋል።
የዩኒቨርስቲው አምስተኛ ዓመት ተማሪ አጥናፉ ረጋሳ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና አመራሮች እንዲሁም በአካባቢው ማህብረሰብ መካከል ያለው ግልፅነት የተሞላበት መልካም ግንኙነት በሰላማዊ መማር ማስተማር ሂደት መረጋገጥ የማይተካ ሚና እየተጫወተ ነው።
በተለይም ህብረተሰቡ ጊዜውን ሰውቶ ቤተሰቡን ትቶ በዓላትን ከእነሱ ጋር ማክበሩ ለተማሪዎቹ የሰጡትን ልባዊ ክብርና ፍቅር ያሳያል ብሏል።
ይህም በትምህርታቸው ውጤታማ በመሆን ትክክለኛ የሕዝብ አገልጋይነት ስሜት እንደሚፈጥርባቸው ተናግሯል።
ሌላው ዩኒቨርስቲው አራተኛ አመት ተማሪ መሐመድ አብዱ በዓላትን ከቤተሰብ ተለይቶ ማክበር ቢከብድም፤ የአካባቢው ኅብረተሰብ እያሳያቸው ያለው አብሮነት በዓሉን በደስታ ለማሳለፍ እንዳስቻለው ተናግሯል።