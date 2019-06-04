በወልዲያ አዳጎ ገበያ የተነሳ የእሳት ቃጠሎ በ11 ሱቆች ላይ ጉዳት አደረሰ

ወልዲያ ግንቦት 27/2011 በወልዲያ ከተማ አዳጎ የገበያ ማዕከል ዛሬ ረፋዱ ላይ በተነሳ የእሳት ቃጠሎ 11 የንግድ ሱቆች ላይ የንብረት ጉዳት መድረሱን የከተማው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደርበው አዳነ ለኢዜአ እንዳስታወቁት የእሳት ደጋው የተነሳው በአንድ የንግድ ፎቅ ላይ ነው፡፡
በደረሰው የእሳት አደጋም ሦስት የንግድ ሱቆችና አንድ ካፊቴሪያ ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን ሰባት ሱቆች ደግሞ በከፊል ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡
ጉዳት ከደረሰባቸው ሱቆች መካከልም የተለያዩ አልባሳት መሸጫየጫማካፍቴሪያና መጋዝኖችም ይገኙበታል።
የእሳት አደጋው ለሁለት ሰዓታት የቆየ ሲሆን ወደ ሌሎች ህንፃዎች እንዳይዛመት ወጣቱና የጸጥታ አካሉ ባደረገው ጥረት መቆጣጠር እንደተቻለ አስታውቀዋል፡፡
እንዲሁም የከተማው ውሃና ፍሳሽና የወልዲያ ዩኒቨርስቲ የውሃ ማመላሽ ቦቴዎች ውሃ በመርጨት ቃጠሎው ፈጥኖ እንዲጠፋ እገዛ አድርገዋል፡፡
አደጋው ከደረሰ በኋላም ጉዳት በደረሰባቸው ሱቆችና በሌሎች ንብረቶች ላይ ዝርፊያ እንዳይፈፀም የጸጥታ መዋቅሩ ባደረገው ጥበቃ መከላከል እንደተቻለም ገልፀዋል።
የእሳት አደጋው መንስኤና የወደመው ንብረት ግምት እስከ አሁን አለመታወቁን የገለፁት ኢንስፔክተሩ ጉዳዩን ለማጣራት ምርመራ መጀመሩን አስታውቀዋል።
የከተማው ነዋሪ አቶ ተመስገን አባተ በበኩላቸው “ቃጠሎውን ለመከላከል ጥረት ቢደረግም የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ ባለመኖሩ ችግሩን ፈጥኖ ማስቆም አልተቻልም”ብለዋል፡፡
“በመሆኑም ከተማዋ እያደገችና እየተስፋፋች በመምጣቷ የከተማዋን እድገት የሚመጥን የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ ሊኖር ይገባል” ሲሉ ጠይቀዋል፡፡