ኢድአልፈጥር የመረዳዳትና የአብሮነት እሴትን የምናስቀጥልበት ነው…የሃረር ከተማ የዕምነቱ ተከታዮች

ሀረር ግንቦት 27 /2011የኢድ አልፈጥርን በዓል ሲያከብሩ አንድነትንና አብሮነትን በማጠናከርና የተቸገሩ ወገኖችንና በመርዳት እንደሆነ የሃረር ከተማ የበዓሉ ታዳሚዎች ገለጹ።
የ1440ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል ዛሬ በሐረር ኢማም አህመድስታዲዮም በሰላምና በታላቅ ድምቀት ተከብሯል ።
ዛሬ ማለዳ በከተማው በሚገኘው ኢማም አህመድ ስታዲዮም በተካሄደው የኢድ ሶላት የሐረሪ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ አሪፍ አሚን እንደተናገሩት ህዝበ ሙስሊሙ አንድነትንና አብሮነትን በማጠናከርና የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በዓሉን ማክበር አለበት፡፡
“ከአላስፈላጊ ተግባራት እራስን በማራቅ ሐይማኖቱ የሚያዘውን መልካም ተግባራት ማከናወንና አንድነቱን ማጠናከር ይገባዋል” ሲሉም ተናግረዋል።
እስልምና ሰላምና ፍቅር፣ የአንድነትና አብሮ የመኖርን ባህል የሚያጠናክር በመሆኑ በዓሉን ስናከብር የተቸገሩ ወገኖቻችንን በመርዳትና በመንከባከብ ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የታላቁ የሀረር መስጂድ ጁምኣ ኢማም ሼህ ሙክታር ሐጂ ሙባረክ ናቸው።
የእስልምና ሃይማኖት አስተምሮት የማይቀበለው ማንኛውንም ተግባር ወጣቱ ሊከላከለውና ሊያወግዝ እንደሚገባ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በስፍራው ከተገኙት ምዕመናን መካከል አባገዳ አህመድ ዩስፍ በሰጡትአስተያየት እስልምና የሰላምና ተቻችሎ የመኖር ኃይማኖት በመሆኑ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የተቸገረ ወገኑን፣ አሳዳጊ የለሌላቸውን ህጻናትን በመርዳት፣በመደገፍ ከሌሎች እምነት ተከታይ ወገኖቹ ጋር የአብሮነትን ባህሉን ሊያዳብር እንደሚገባ ተናግረዋል።
“ኃይማኖቱ የሚያዘውን የመረዳዳት የመደጋገፍ ባህልን በሚያሳይ መልኩ ከጎረቤቶቼና ረዳት ከሌላቸው ህጻናትና ወገኖቼ ጋር በዓሉን በድምቀት አከብረዋለሁ ያለው ወጣት መሀመድ ሐሰን ሲሆን በተለይ በአሁኑ ወቅት በብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች መካከል የተጀመረውን የመደጋገፍና የመረዳዳት ባህልን አጠናክሬ እቀጥላለሁ” ብሏል።
በተለይ በአሁኑ ወቅት በህዝበ ሙስሊሙ መካከል የነበረው አለመግባባት ተቀርፎ አንድነት በተረጋገጠበት ወቅት በዓሉ መከበሩ ልዩ እንደሚያደርገውም ተኗግሯል።
በስታዲየሙ የተካሄደው ሥነ-ሥርዓት ሲጠናቀቅም ሙስሊሙ ኀብረተሰብ ኢስላማዊ ስርዓቱን በጠበቀ ሁኔታ ፈጣሪውን በማመስገን ወደ ቤቱ ተመልሷል።