ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት አንድነታችንን የሚያጠናክሩ ናቸው…የሃዋሳ ከተማ ነዋሪዎች

ሃዋሳ ግንቦት 27/2011 በሃዋሳ የሚካሔዱ ኃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት የነዋሪዎቿን አንድነት የሚያጠናክሩ በመሆናቸው በመልካም እድልነት እንደሚጠቀሙበት ኢዜአ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገለጹ።
1440ኛው የኢደል ፈጥር በዓል በሀዋሳ ሚሊኒየም አደባባይ ተከብሯል ፡፡
በበዓሉ ላይ የከተማዋን ከንቲባ በመወከል በክብር እንግድነት የተገኙት የሀዋሳ ከተማ ዐቃቤ ሕግ መምሪያ ኃላፊ አቶ አበዙ አስፋው ሃዋሳ ነዋሪዎቿ የመቻቻል የአብሮነትና የፍቅር ከተማነቷን በማሳደግ በሌሎች ዘንድም የፍቅር ከተማ በመባል የምትታወቅ መሆኗን ገልጸዋል።
“በከተማዋ የሚካሄዱ ሐይማኖታዊና ሕዝባዊ በዓላት የነዋሪዎቿን አንድነት የሚያጠናክሩ ብዛህነታቸውንም ለተቀረው አለም የሚያሳዩባቸው መድረኮች ከመሆናቸውም ባሻገር የቱሪዝም መዳረሻ በመሆን እጅግ የጎላ አስተዋፅኦ የሚያበረክቱ ናቸው”ብለዋል።
ባለፈው ዓመት በተከሰተው የፀጥታ ችግር የተፈጠሩ ሥጋቶች በከተማዋ ላይ ተፅዕኖ አሳድረው የነበረ ቢሆንም በከተማዋ ነዋሪዎችና በወጣቱ ብርቱ ትግል ከተማዋ ወደ ቀድሞው ሁኔታዋ መመለሷን ገልፀው በቅርቡ በሀዋሳ ጉዱማሌ የተከበረው የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል የዚህ ማሳያ እንደሆነ አስረድተዋል ፡፡
ዛሬም 1440ኛው የኢደል ፈጥር በዓል በሰላምና በድምቀት መከበሩ ህዝቡ ያዳበረውን የሰላምና የአንድነት እሴት የሚያሳይ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡
በክብረ በዓሉ ላይ መልእክቶችን ያስተላለፉት የሐይማኖታዊ ሥርዐት መምህር የሆኑት ኡስታዝ መሀመድ ሙስተፋ በበኩላቸው የዘንድሮውን ኢደል ፈጥር ከሌሎች ጊዜያት ለየት የሚያደርገው በሙስሊሙ መካከል የነበሩ መከፋፈሎች ተወግደው ሁሉም በአንድነት ማክበሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በየአካባቢው ያሉ ክርስቲያን ወንድሞች የኢድ ሶላት የሚሰገድባቸውን ስፍራዎች በማፅዳት አብሮነታቸውን ማሳየታቸው በመልካም ዓርዓያነት እንደሚመለከቱት አስረድተዋል።
ኡስታዝ መሀመድ አክለውም “አሁን ላይ በእጃችን ላይ ያለውን ሠላምና አንድነት አጥብቀን ልንጠብቅና ልናስቀጥል ይገባናል” ብለዋል።
ከበዓሉ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ኡመር ሁሴን “የዘንድሮው በዓል ከዚህ በፊት በነበሩ መከፋፈሎች ተለያየቶ ያከብር የነበረው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በአንድ ላይ ተሰባስቦ እያከበረው በመሆኑ እጅግ ተደስቻለሁ” ብለዋል።
በዓሉን የተቸገሩትን በመርዳትና ከሌሎች እምነት ተከታይ ጎረቤቶቻቸው ጋር አንድ ላይ በመሆን እንደሚያሳልፉም ገልፀዋል ፡፡
“አምና በከተማዋ ላይ ተፈጥሮ በነበረው የፀጥታ ችግር የተነሳ እንደዚህ ተሰባስበንና ደምቀን ማክበር አልቻልንም ነበር” ያለችው ወጣት ሰፊና አሊ ናት፡፡
ሀዋሳ አሁን ላይ ያላትን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማስቀጠል የሚጠበቅባትን እንደምትወጣ ገልፃ በዓሉን ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በጋራ እንደምታከብር አስታውቃለች፡፡