በትግራይ ክልል ለህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ ነው…ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል

አዲስ አበባ ግንቦት 27/2011የትግራይ ክልል ከህዝበ ሙስሊሙ ለሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን የክልሉ ምክትል ርዕሰ-መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጹ።
1440 ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል በመቀሌ ጎዳና ስውዓት በድምቀት ተከብሯል።
በበዓሉ ላይ ምክትል ርዕሰመስተዳደሩ ባስተላለፉት መልዕክት እንደገለጹት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሲጠይቃቸው የነበረውን የመስጊድ መስሪያና የመቃብር ቦታ የከተማው ማስተር ፕላን በሚያዘው መሰረት ምላሽ እየተሰጠ ነው።
በዚህም ለመስጊድ መስሪያ ሶስት ፣ለመቃብር ቦታ ደግሞ አንድ ቦታ እንደሚሰጥ ጠቁመው ችግር ሲያጋጥም በውይይት ለመፍታት ከመሞከር ውጭ ይህን ሽፋን በማድረግ የሽብር ስራን ለማስፋፋት የሚሰሩ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል።
በሃገራችን የእስልምና ኃይማኖት እንዲስፋፋ የትግራይ ክልል ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ገልጸው ክልሉ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ተከብሮና ተቻችሎ የሚነሩበት ከመሆኑም ባለፈ የነብዪ መሓመድ ሰሀባዎችን ተቀብሎ ያስተናገደ መሆኑንም አስታውሰዋል።
ዶክተር ደብረጽዮን አያይዘውም “የሀይማኖትን እኩልነት ያከበረውን ህገ-መንግስት ለማፍረስ የሚደረገውን ጥረት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሊታገል ይገባል” ብለዋል።
የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ፕሬዝደንት ሸክ አደም ዓብደርቃድር በበኩላቸው “ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱን በማጠናከር ሰላሙን ማስጠበቅ ይገባዋል” ብለዋል።
ችግር ሲያጋጥም ደግሞ በንግግር ለመፍታት ዝግጁ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል።
በበዓሉ ላይ በመቀሌ ከተማና አካባቢው የሚገኙ የዕምነቱ ተከታዮችና አባቶች ተሳታፊ ሆነዋል።