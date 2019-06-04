የዘንድሮው የኢድ በዓል የሕዝበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች አዎንታዊ ምላሽ ያገኘበት ነው–የአ/አ እስልምና ጉዳዮች ጠ /ም ቤት

ግንቦት 27/2011 የዘንድሮው የኢድ በዓል ለሕዝበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች አዎንታዊ ምላሽ ያገኘበት ዓመት መሆኑን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገለጸ።
የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱላዚዝ ወጉ 1440ኛው የኢድ በዓል አከባበር ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልዕክት፣ የዘንድሮው ኢድ ልዩ የሚያደርገው አገራዊና ተቋማዊ ለውጦች የተደረጉበትና የዝህበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኙበት ነው ብለዋል።
ሼሁ አክለውም በዓሉን ስናከብር የተፈናቀሉትን በመጠየቅ፣ በማቋቋምና የተቸገሩትን በመርዳት መሆን እንዳለበትም አብራርተዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ ህዝበ ሙስሊም ከመስጊድና ከመስገጃ ስፍራዎች ጋር በተያያዘ ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኩል አዎንታዊ ምላሽ እያገኙ መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል።
ለአብነትም ከ22 በላይ መስጊዶች የካርታ ይካተት ጥያቄ፤ ለረጂም ጊዜ ሲሰገድባቸው ግን የይዞታ ማረጋገጫ ያላገኙ ከ10 በላይ መስጊዶች ካርታ ደግሞ እንዲሰጣቸው ተደርገዋል ብለዋል።
በሌላ በኩል በጋራ መኖሪያ ቤቶችና በከተማዋ ማስፋፊያ አካባቢዎች አዳዲስ የመስገጃ ስፍራዎችን ለመገንባት ጥያቄ አቅርበን እስከ ዘንድሮው በጀት ዓመት መጨረሻ ሰባት አዳዲስ ቦታዎች እንረከባለን ብለዋል።