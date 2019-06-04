የመተከል ተጠርጣሪዎች ለፍርድ መቅረብ ጀመሩ

አሶሳ ግንቦት 27 / 2011 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በተከሰተው ግጭት የተጠረጠሩ 78 ግለሰቦች በጊዜ ቀጠሮ ለፍርድ መቅረብ ጀመሩ፡፡
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር መሐመድ ሐምደኒል ለኢዜአ እንዳሉት በዞኑ ዳንጉር ወረዳ በተከሰተው ግጭት ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር የዋሉ ሰዎች ጉዳይ በፍርድ ቤት መታየት ጀምሯል።
በመተከል ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው በመታየት ላይ ካሉት መካከል ስምንቱ የመተክል ዞን፣ የወረዳና የግልገል በለስ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚታየው የምርመራው ሂደት ተጠናቆ በፌደራል ተዘዋዋሪ ችሎት ክስ እስኪመሰረት መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
እንደ ኮሚሽነር መሐመድ ገለጻ እስካሁን 55 የሚደርሱ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ለፍርድ ቤቱ የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል፡፡
በፌዴራልና በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽኖችና ጠቅላይ ዐቃቢያነ ሕግ የተደራጀው የምርመራ ቡድን ተጨማሪ ማስረጃ እያሰባሰበ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በተጨማቲም ሰሞኑን በዳንጉር ወረዳ አንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠረው አለመረጋጋት የተጠረጠሩ ሌሎች ግለሰቦች መያዛቸውን አስታውቀዋል፡፡
ተጠርጣሪዎችን በሕግ የመጠየቅ ሥራው ከአማራ ክልል ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም ኮሚሽነር መሐመድ አስረድተዋል።
በቅርቡ የክልሉ የጸጥታው ምክር ቤት በዞኑ የጣለውን ጦር መሣሪያ የመንቀሳቀስ ገደብ በመተግበርም የጦር መሣሪያዎች በቁጥጥር ሥር በመዋል ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል።
በዞኑ የሚኖሩ ብሄር/ ብሔረሰቦች የደም፣ የባህልና ታሪካዊ ትስስራቸውን በማጠናከር የሕግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረገውን እገዛ እንዲያጠናክሩ ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል፡፡
በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ አይሲካ ቀበሌ ሚያዚያ 16 ቀን 2011 ምሽት ጀምሮ የተከሰተው ግጭት ለበርካታ ሰዎች ሞትና ከስድስት ሺህ ሰዎች የሚበልጡትን ደግሞ ማፈናቀሉን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡