የረመዳን ወር የእልምና መልካምነትና አንድነት የተረጋገጠበት ነው – የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት

ግንቦት 26/2011 የዘንድሮ ረመዳን ወር የእልምና መልካምነትና አንድነት የተረጋገጠበት እንዲሁም የመጅሊስ ችግር የተፈታበት ወቅት መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ።
ምክትል ፕሬዚዳንቱ ለህዝበ ሙስሊሙ የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላለፉ።
የኦሮሚያ ክልል ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ በላከው መግለጫ ኢድ አልፈጥር ያለው ለሌለው አካፍሎ እለቱን በደስታ የሚያሳልፍበት በመሆኑ ለታመመው ፈውስ፤ ለሰው ልጆች መልካም ምኞች የሚገለጽበት መሆኑንም አቶ ሽመልስ ገልጸዋል።
በተለይ የእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ በሚያዘው መሰረት ከአጎራባች ክልሎች ጋር አብሮ በማፍጠር፣ አንዱ ለሌለው በመስጠት አጋርነት የተንጸባረቀበት፣ ወንድማዊ ፍቅርና አቃፊነት የታየበት ነው በማለትም ገልጸዋል።
ከዚህ በተጨማሪም የሃይማኖች አብሮነትና የመቻቻል እሴት መታየቱ፤ ከጥላቻ በመራቅና የአካባቢ ቆሻሻን በማጽዳት ወሩ አንድነት በአዲስ መልክ የተንጸባረቀበት ሆኖ ማለፉንም ነው የጠቀሱት።
ለኢድ አልፈጥር በዓል ዋዜማ ሶላት የሚካሄድበትን ስፍራ በማጽዳት ለሙስልሙ ማህበረሰብ ና በክልሉ ለሚኖሩ ብሔርብሐረሰቦች ላሳዩት አንድነት፣ ፍቅር ና አብሮ መኖር ቄሮና ቀሬዎችን በክልሉ መንግስት ስም አመስግነዋል።
በአንድ ወር የረመዳን ጾም ቆይታ ከእስልምና እሴት የተማርነውን ፍቅር፣ መቻቻልና አንድነትን በማጠናከር የበለጸገች ኦሮሚያን ለመገንባት የተጀመረው ጉዞ እንደሚሳካ ያሳየን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ምክንያቶች ከዚህ ሊያደናቅፉ ያሰቡትን መልሰው እንዳይነሱ ያሳፈረ ነው ሲሉም ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል።
ከመልካም ምኞት መግለጫው ጋር በማያየዝም ባስተላለፉት መልዕክት ኦሮሞ በኢኮኖሚ እንዲያድግ በስራ እድል ፈጠራ የተያዘው እቅድ እንዲሳካ፣ አረንጓዴ ኦሮሚያን ለመፍጠር፤ ለአካባቢ ሃብት ጥበቃ በተሰጠው ትኩረት ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ እንዲሁም አስተማማኝ ሰላም እንዲኖርና የህግ የበላይነት እንዲከበር የህብረተሰቡ ተሳትፎ ሊጠናከር ይገባል ነው ያሉት።
አያይዘውም ቀጣይ ሳምንት በክልሉ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የ8ኛ፣ የ10ኛና 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ብሔራዊና ሀገራዊ ፈተና የሚወስዱበት ግዜ በመሆኑ ፈተናው በተሳካ መልኩ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ሃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
ቀጣይ ወራት የእርሻ ሥራ የሚሰራበት እንደመሆኑ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ከክረምት ዝናብ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ወረርሽኝ በሽታ የሚከሰትበት በመሆኑ ሁሉም ግዜውን በሥራ በማሳለፍ፣ የግልና የአካባቢ ንጽሕናን በመጠበቅ ጤናማ ህብረተሰብ የሚፈጠርበት እንዲሆን ተመኝተዋል።
በመጨረሻም በሃይማኖት እሴት የተገኘውን ስኬት በመጠቀም ያደገችና በሁሉም መስክ የበለጸገች ኦሮሚያን ለመገንባት፤ አንድነታችንን በማጠናከር አዲስቷን ኢትዮጵያ እንገነባለን በማለት ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ የመልካም ምኞት መልዕክት አስተላልፈዋል።