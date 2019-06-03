በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኢድ-አልፈጥር በዓል በሠላም እንዲከበር በቂ ዝግጅት ተደርጓል—የክልሉ ፖሊስ

ግንቦት 26/2011 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኢድ-አልፈጥር በዓል በሠላም እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን የክልሉ ፖሊስ አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መሃመድ ሃምደኒል ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቁት በክልሉ በዓሉ በሠላም እንዲከበር ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ እስከታችኛው የኮሚሽኑ መዋቅር በቂ ዝግጅት ተደርጓል፡፡
እርሳቸው እንደሚሉት በተለይም ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ለማክበር በብዛት የሚሰበስብባቸው ቦታዎች የጸጥታ ማስከበር ሥራው ዋነኛ ትኩረት የተደረገባቸው ሥፍራዎች ናቸው።
ካለፉት ሶስት ቀናት ወዲህ በአሶሳ ከተማ ከበዓሉ በኋላ ግጭት እንደሚቀሰቀስ ሃሰተኛ ወሬ በስፋት እየተነዛ እንደሆነ ጠቅሰው ፖሊስ የወሬውን ምንጭ እየተከታተለ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
“የህብረተሰቡን ሠላም ለማወክ የሚደረግ ድብቅ አጃንዳ እንዳለ ፖሊስ ደርሶበታል” ያሉት ኮሚሽነሩ በአሁኑ ወቅት ክልሉ የተረጋጋ እንደሆነ ገልጸው ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመቆም ሠላሙን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።