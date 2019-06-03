በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረው ትምህርት ተጀምሯል

ግንቦት 26/2011 በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በፀጥታ ችግር ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ስራ ሙሉ በሙሉ መጀመሩን ዩቨርስቲው አስታወቀ፡ ::
የዩኒቨርስቲው ፕሬዘዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ ለኢዜአ እንዳስታወቁት ከግንቦት 16/2011 ዓ.ም ጀምሮ በተፈጠረ የፀጥታ ችግር ተቋርጦ የነበረው የማማር ማስተማር ተጀምሯል፡፡
ተፈጥሮ በነበረው ችግር ዙሪያ ከተማሪዎች ጋር ተደጋጋሚ ውይይት በማድረግና መግባባት ላይ በመደረሱ ትምህርቱ ሊጀመር መቻሉን ተናግረዋል፡፡
በተደጋጋሚ በተደረገው ውይይትም ግንቦት 21 /2011 ዓ.ም ጀምሮ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች መማር ጀምረው እንደነበር አስታውሰው ዛሬ ላይ ግን በግቢ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች መደበኛ ትምህርት መጀመራቸውን አመልክተዋል፡፡
በተፈጠረው ችግር ተደናግጠው ወደ ቤተሰቦቻቸው የሄዱ የተወሰኑ ተማሪዎችም ወቅቱ የትምህርት ማጠናቀቂያና የፈተና ሰዓት በመሆኑ ፈጥነው በመመለስ ትምህርታቸውን እንዲካታተሉ አሳስበዋል።
“አሁን ላይ በግቢው ውስጥ የተረጋጋ ሁኔታ በመፈጠሩ በችግሩ ወቅት የባከነውን ጊዜ በማካከስ ተማሪዎች መማር ያለባቸውን ትምህርት እንዲያገኙ ይደረጋል”ብለዋል፡፡
የዩኒቨርሲቲው የ1ኛ አመት ተማሪ ምህረት ተሰማ በበኩሏ “በሰላምና መቻቸል ስንማር ከርመን ባለቀ ጊዜ ችግሩ መከሰቱ ቢያሳዝነኝም ትምህርቱን አቋርጠን ወደ ሀገራችን ሳንሄድ መጀመራችን አስደስቶኛል” ብላለች።
“በተማሪዎች መካከል ብጥብጥ እንዲፈጠር የሚያደርጉ አካላትን በመለየትም መንግስት አስቸኳይ ማስተካከያ ሊያደርግ ይገባል” ብላለች፡፡
ተማሪ ሀጎስ ኪዳነ በበኩለ ፍጹም ሰላም እና ወንድምና እህት ሆነው በሚማሩበት ቦታ የተፈጠረው ነገር አስደንጋጭ እንደነበረ ተናግሯል፡፡
“ነገር ግን ትምህርት በማቆም የሚመለስ ጉዳይ ስለማይኖር ትምህርቴን መማር ጀምሬያለሁ” ብሏል።
መንግስት ግን ትክክለኛ ማጣራት በማድረግ አጥፊዎችን በመለየት ተገቢውን ፍርድ እንዲሰጥ ጠይቋል።
የአራተኛ አመት የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነጋ ሰለሞን በበኩሉ አሁን ትምህርት መጀመራቸውን እንደ መልካም አጋጣሚ እንደሚቆጥረው አስረድቷል።
ከችግሩ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የተያዙ በርካታ ተማሪዎች መኖራቸውን ገልጾ መንግስት ወንጀለኞችን በፍጥነት በማጣራት ለፍርድ እንዲያቀርብና ከድርጊቱ ነጻ የሆኑትም እንዲለቀቁ ጠይቋል።
በደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛው መረሃ-ግብር ከ10ሺህ በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንዳሉ ታውቋል፡፡