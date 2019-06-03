በምዕራብ ሸዋ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ዕድገት እያሳየ መጥቷል

አዲስ አበባ ግንቦት 26/2011 በምዕራብ ሸዋ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ዕድገት እያሳየ መምጣቱን የዞኑ ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
በአንድ ዓመት ልዩነት ውስጥ ከ4ሺህ በላይ ሰዎች ብልጫ ያላቸው ምዝገባዎች ተካሂደዋል።
በጽህፈት ቤቱ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኃላፊ አቶ ፍሮምሳ ጉደታ ለኢዜአ እንደገለጹት በዚህ ዓመት 14 ሺህ 497 ምዝገባ ተከናውኗል።
ምዝገባውም ልደት፣ ጋብቻ፣ጉዲፈቻ፣ ሞትና ፍቺ እንዳካተተም አስረድተዋል፡፡
እስክ መጋቢት 30/2011 ድረስ የተከናወነው ምዝገባ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም በ4ሺህ428 ብልጫ አሳይቷል ብለዋል።
በዞኑ 521 ቀበሌዎች የተደረገው ምዝገባ ብልጫ ያስመዘገበው የኅብረተሰቡ ግንዛቤ እያደገ በመምጣቱ እንደሆነም አቶ ፍሮምሳ አስታውቀዋል፡፡
በምዝገባው ኤጀርሰ ለፎ ፣ ኢሉ ገላን፣ ጀልዱ፣ጅባትና ጮቢ ወረዳዎች የተሻለ አፈፃፀም ወረዳዎች መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡
ሚዳቀኝ፣ አምቦ ፣ደንዲ፣አደአ በርጋ ፣ቶኬኩታዬናኖኖ ወረዳዎች በአንፃሩ ደካማ አፈፃፀም ያሳዩ ወረዳዎች ናቸው ብለዋል፡፡
ጽህፈት ቤቱ ድክመት ያለባቸውን ወረዳዎችን በመለየት ስልጠና መስጠቱንም ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ወሳኝ ምንነትና ጥቅም መገንዘባቸውን የተናገሩት ደግሞ በአምቦ ከተማ የቀበሌ 02 ነዋሪ ወይዘሮ አበበች ተስፋዬ ናቸው።
ይህንኑ መሠረት በማድረግም ልጃቸው በተወለደች በ90 ቀናት ውስጥ በማስመዝገብ የልደት ሰርቲፊኬት መቀበላቸውን ገልጸዋል፡፡
በጀልዱ ወረዳ የጎጆ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር መርጋ ሙለታ ”በወሳኝ ኩነት መመዝገብ ባለው ጠቀሜታ ግንዛቤ አልነበረኝም” ይላሉ፡፡
አሁን ግን ግንዛቤ በማግኘታቸው ያላቸውን አራት ልጆቻቸው ልደት ለማስመዝገብ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
ጋብቻ ለመመስረት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ማካሄዱን የተናገረው ደግሞ የዚሁ ከተማ ነዋሪው ወጣት ሰኚ ጉርሜሳ ነው፡፡
በመኖሪያ አካባቢው በኅብረተሰቡ ዘንድ እየተፈጠረ ባለው ግንዛቤ የምዝገባ እንደ ሥርዓት ሆኖ እየቀጠለ መሆኑን ተናግሯል፡፡
በዞኑ ባለፈው ዓመት 13 ሺህ 105 ሰዎች የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ማከናወናቸውን ጽህፈት ቤቱ መረጃ ያመለክታል።