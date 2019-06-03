ተሽከርካሪ በማስቆም 300 ሺህ ብር የዘረፈው በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ

ጎንደር ግንቦት 26/2011 በማእከላዊ ጎንደር ዞን ተሽከርካሪን በማስቆም መንገደኛን አግቶ 300ሺህ ብር የተቀበለው ግለሰብ በ18 አመት ጽኑ እስራት ተቀጣ፡፡
በዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የእስራት ቅጣቱ የተላለፈበት ነዋሪነቱ በታች አርማጭሆ ወረዳ የሆነው ቃቁ ወልደኪዳን የተባለው ግለሰብ መሆኑን የፍርድ ቤቱ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ባለሙያ ወይዘሮ ማስተዋል ወርቁ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ተከሳሹ የሀበሻ ቢራ አክስዮን ማህበር ሰራተኛ የሆነውን ቴዎድሮስ አሸናፊን መኪናውን አስቁሞ በድብቅ ስፍራ አስሮ በማስቀመጥ ገንዘብ በመቀበልና ከህግ ውጪ ሰውን ይዞ በማስመቀጥ ወንጀል ተከሷል።
ተከሳሹ ታህሳስ 12 ቀን 2011 ዓ.ም በታች አርማጭሆ ወረዳ ወርቅ ምድር ቀበሌ ልዩ ስሙ ገነቴ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ለጊዜው ካልተያዙ ሁለት ግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን በጠመንጃ በማስፈራራት ድርጊቱንፈጽሟል።
በወቅቱ በመኪናው ውስጥ ከተሳፈረችው ግለሰብ በጥሬ ገንዘብ 10ሺህ ብር እንዲሁም ግምቱ 1ሺ 200 ብር የሆነ ሳምሰንግ የእጅ ስልክ በመውሰድ በከባድ የውብድና ወንጀል ተከሷል፡፡
ተከሳሹ በዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ የክስ መግለጫ ከደረሰውና ከተነበበለት በኋላ የእምነት ክህደት ቃሉን ሲጠየቅ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ጥፋተኛ አይደለሁም በማለት ክዶ ተከራክሯል፡፡
አቃቢ ህግ የህግ ምስክሮቹን በማቅረብ ያስመሰከረ ሲሆን ፍርድ ቤቱም መዝገቡን መርምሮ ተከሳሹ ክሱን እንዲከላከል ብይን በመስጠትና የግራ ቀኙንም ተከራካሪዎች የሰውና የሰነድ ማስረጃ በማዳመጥ ተከሳሹን ጥፋተኛ ብሎታል፡፡
ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ያለፈ የወንጀል ሪከርድ ያልቀረበበትና የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑን በቅጣት ማቅለያነት በመያዝ ያርማል በማለት በ18 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ባለፈው ሳምንት ብይን ሰጥቷል፡፡
በኤግዚቢትነት የተየዙ ንብረቶች ለግል ተበዳዮች እንዲመለሱ እንዲሁም ተከሳሽ ለወንጀል ድርጊት ሲጠቀምበት የነበረ አንድ ክላሽንኮብ ጠመንጃና ከ31 ጥይቶች ጋር ለመንግስት ገቢ እንዲደረግ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቷል፡፡