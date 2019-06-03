አዴፓ በክልሉ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አስታወቀ

ህር ዳር ግንቦት 26 / 2011 የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ/አዴፓ /በክልሉ ለልማት እንቅፋት የማይሆን አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ጠንካራ አቋም ይዞ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ።
የፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና የወረዳ አመራሮች የተሳተፉበት ለሁለት ቀናት በባሀር ዳር ሲካሄድ የቆየው ውይይት ዛሬ ተጠናቋል።
የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዮሐንስ ቧያለው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቁት በክልሉ በተደጋጋሚ የሰላም መደፍረስ ይስተዋላል።
ህገ-ወጥ እንቅስቃሴዎች እየተበራከቱ በመሆናቸው ወጣቶችና ማህበረሰቡ የተረጋጋ ሁኔታ እንዲፈጠር ለክልሉ መንግስት ጥሪ እያደረጉ ነው።
ጉዳዩ የህብረተሰቡን የዕለት ከዕለት ኑሮ እያስተጓጎሉ ቢሆንም የክልሉ የፀጥታ ሃይል እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቦ ችግር ፈጣሪ ሃይሎችን ለማስተማር ቅድሚያ በመስጠት ሲሰራ መቆየቱን ገልፀዋል።
ክልሉ የህገ-ወጦች ዋሻ ሲሆን የክልሉ መንግስትና የፀጥታ ሃይሉ የማስተማርና በመመካከር የማስተካከል ስራ ሲሰራ መቆየቱን አብራርተዋል።
“አሁን ላይ ግን የሰላማዊ ህዝብ የኑሮ እንቅስቃሴ እያወኩ ህግና ስርአት የሚጥሱ ሃይሎችን ከአሁን በኋላ እያባበልን አንቀጥልም” ብለዋል።
ድርጊቱ በዚህ ከቀጠለ የህበረተሰቡን በሰላም ወጥቶ የመግባት እንቅስቃሴ አደጋ ላይ ስለሚጥለው መንግስት ሃላፊነቱን የመወጣት ስራ እንደሚያከናውንም ተናግረዋል።
ከዚህ በፊት ግን በህገ-ወጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ አካላት ከህገ-ወጥ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አቶ ዮሐንስ አሳስበዋል።
አዴፓ በአማራ ህዝብ ዘንድ በተደጋጋሚ ሲነሱ ለቆዩ የማንነት፣ የወሰንና የህገ-መንግስት ይሻሻል ጥያቄዎች መፍትሄ አንዲያገኙ አበክሮ አንደሚሰራም የጽህፈት ቤት ሃላፊው አስታውቀዋል፡፡
በአዲሱ የአዴፓ አመራርና በህዝቡ ዘንድ መግባባትና ግልጽነት እንዲኖር ሀዝባዊ ውይይት በቅርቡ እንደሚጀመር ያስረዱት አቶ ዮሐንስ “ውይይቱ ላይ ከክልሉ ውጭ ያሉ የብሄሩ ተወላጆችም ይሳተፋሉ” ብለዋል።
ህዝባዊ ውይይቶች ሙያንና ፆታን መሰረት አድርገው የሚካሄዱ መሆናቸውን ጠቁመው “በውይይቱም ህዝቡ የሚሰማውን አስተያየት እንዲገልጽና ክፍተቶችን እንዲያሳይ ይደረጋል”ብለዋል።
በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጪ የሚገኙ ተወላጆችን ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፍታዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከፌዴራል መንግስቱና ከሌሎች ክልሎች ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ መደረሱንም አመልክተዋል።
የክልሉን ህዝብ ሁለንተናዊ ጥያቄዎች መመለስ የሚችሉ አዳዲስ አመራሮችን ወደ ፊት ለማምጣት አሁን ያለውን አመራር አቅሙን በስልጠና የማሳደግ ስራም እንደሚሰራ ጠቅሰዋል፡፡
ፓርቲው ላለፉት ሁለት ቀናት ተኩል በክልሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች እንዲሁም በወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ላይ በመወያየት ቀጣይ አቅጣጫ አስቀምጦ ተጠናቋል፡፡