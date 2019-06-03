ሠራዊቱ ለከተማዋ 12 ኪሎ ሜትር መንገድ ሰርቶ አስረከበ

ነቀምቴግንቦት 26 /2011 የአገር መከላከያ ሠራዊት ለአርጆ ጉደቱ ከተማ 12 ኪሎ ሜትር መንገድ ሰርቶ አስረከበ
ሠራዊቱ በከተማዋ የሠራው መንገድ ሕዝባዊ ወገንተኝነቱን ያስመሰከረነት መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ እንዳለ ዋቅቡሾ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳስታወቁት የመከላከያ ኮንስትራክሽንፕሮጀክት የከተማንዋ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ገንብቶ ሰሞኑን አስረክቧል፡፡
ፕሮጀክቱ ለከተማዋ ያደረገው ድጋፍ 3ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር እንደሚገመትም ገልጸዋል።
ከከተማው ነዋሪዎች የ02 ቀበሌ ነዋሪ አቶ ፀጋዬ ኦላኒ በሰጡት አስተያየት ሠራዊቱ ያደረገው አስተዋጽኦ የአገሪቱን ዳር ድንበር ከማስከበር ባሻገር በልማት ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ሕዝባዊ ወገንተኝነቱን ያረጋገጠበት ነው ብለዋል፡፡
የከተማው ሕዝብም ያለ ምንም የካሣ ክፍያ አጥሩንና መኖሪያ ቤቱን ጭምር በማፍረስ መንገዱን ማሰራቱንም ገልጸዋል።
የከተማው 01 ቀበሌ ነዋሪ አቶ ተክሌ ብርሃን አምባዬ ሠራዊቱ ድጋፍ ባያደርግ ኖሮ የውስጥ ለውስጥ መንገዱን በኅብረተሰቡ ተሳትፎ ለመሥራት የማይታሰብ እንደነበርም አመልክተዋል።
የዲዴሳ የጦር ማሰልጠኛ ማዕከል የኮንስትራክሽን ኃላፊ ሻምበል ኢንጂነር ፍቃዱ ያዘው በበኩላቸው ሠራዊቱ የአገሪቱን ሠላም ከማስከበር በተጓዳኝ የኅብረተሰቡን የመሠረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመፍታት ሥራውን ማከናወኑን ገልጸዋል።
ለወደፊቱም በሕዝቡ ጥያቄዎች ላይ በመመስረት ችግሮቹን ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
አርጆ ጉደቱ በዲጋ ወረዳ የምትገኝ፣ከ25ሺህ በላይ ነዋሪዎች ያላት ከተማ ስትሆን፣የተመሰረተችውም በ1973 እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ።