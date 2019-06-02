በጋምቤላ የአገር አቀፍ ፈተናዎች አሰጣጥን ስኬታማ ለማድረግ ዝግጅቱን ተጠናቋል

ጋምቤላ ግንቦት 25 / 2011 በጋምቤላ ክልል የአገር አቀፍ ፈተናዎች አሰጣጥን ስኬታማ ለማድረግ ዝግጅቱን መጠናቀቁን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቋል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ቶማስ የማሎ ለኢዜአ እንደገጹት ከሰኔ 3/2011 ጀምሮ የሚሰጡትን የ10ኛና የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናዎች ያለአንዳች ችግርና በተረጋጋ ሁኔታ ለማከናወን ዝግጅት ተደርጓል።
የፈተና ሂደቱን የሚከታተል ኮማንድ ፖስት ከክልል እስከ ፈተና ጣቢያ የጸጥታ አካላትን ጨምሮ ባለድርሻ አካላትን ባካተተ መልኩ ተቋቁሞ ግንዛቤ እንዲያዝ መደረጉን ተናግረዋል።
በተለይም ኩረጃ የራስ ባልሆነ ነገር ላይ እውቅና ለማግኘት መሞከርበመሆኑ ዜጎችን ብቻ ሳይሆን፣ የአገርን እድገትን የሚጎዳ አስጸያፊ ተግባር ነው ብለዋል።
ስለሆነም ተማሪዎቹ በተዘጋጁበት ልክ ፈተናውን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲሰሩ በመደረግ ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
አገር አቀፍ ፈተናዎችን ስኬታማነት ጉዳይ የቢሮው ብቻ ባለመሆኑ ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሉ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኡቶው ኡኮት ፈተናው ደህንነቱ ተጠብቆ ውጤታማ በመሆነ መልኩ እንዲከናወን ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል።
የፈተናውን ደህንነት ለማስጠበቅ የክልል፣ የፈዴራል ፖሊስና የአገር መከላከያ ሠራዊት የተካተቱበት የጸጥታ አካላት በሁሉም የፈተና ጣቢያዎች በማሰማራት ጥበቃና ክትትል እንደሚደረግ ተናግረዋል።
በከልሉ 52 የፈተና ጣቢያዎች 16 ሺህ 947 መደበኛ ተማሪዎች ፈተናውን እንደሚሰጥ_ ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።