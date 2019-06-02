በባህር ዳር ከተማ በአንድ ቢሊዮን ብር ወጪ የመሠረተ ልማት ተቋማት እየተገነቡ ነው

ባህር ዳር ግንቦት 25 / 2011 በባሀር ዳር ከተማ አስተዳደር የመሠረተ ልማት ፍላጎት ለማሟላት አንድ ቢሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ ግንባታ እየተከናወነ መሆኑን ከንቲባው አስታወቁ፡፡
በግንባታ ላይ የሚገኙ የመሠረተ ልማት አውታሮች ዛሬ በነዋሪዎች ተጎብኝተዋል፡፡
ከንቲባው አቶ ሙሉቀን አየሁ በጉብኝቱ እንዳሉት አስተዳደሩ የነዋሪዎች የመሠረተ ልማት ጥያቄዎች ለመፍታት እየሰራ ነው፡፡
በተለይም የከተማዋን እድገት የሚመጥን ልማት ለማስፋፋት ትኩረት ሰጥቷል፡፡
በዚህም ባህር ዳር ለነዋሪዎች ብቻ ሳይሆን፤ በጎብኚዎች ጭምር ተመራጭ ለማድረግ በ2 ነጥ8 ሄክታር መሬት አረንጓዴ ልማት እየተከናወኑ ናቸው ብለዋል፡፡
በተጨማሪም ዘጠኝ ኪሎ ሜትር የጌጠኛ መንገድ ማንጠፍ፣ ሰባት ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድና የ7ነጥብ 8 ኪሎ ሜትር ተፋሰስ ግንባታ እየተከናወኑ መሆናቸውን አመልክተዋል፡፡
እንዲሁም የሁለት ከፍተኛ ድልድዮች ግንባታና የአራት ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ጥገና እየተካሄደ መሆኑን አቶ ሙሉቀን አስታውቀዋል፡፡
የመሰረተ ልማት ስራዎቹ ግንባታ እየተካነወኑ ያሉትም መንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች በተገኘ በጀት እንደሆንም ተናግረዋል፡፡
በከተማዋ እየተስፋፋ የመጣው የህገ ወጥ ቤቶች ግንባታ በልማት ሥራው ላይ ችግር መፍጠሩን አመልክተዋል፡፡
የከተማዋ የልማት ሥራዎች የነዋሪዎቿ በመሆናቸው በባለቤትነት በመጠበቅና ሕገ ወጥ ተግባራትን በመከላከልና በማስከበር ድርሻውን እንዲወጣ ከንቲባው ጠይቀዋል፡፡
በጉብኝቱ ከተሳተፉት ነዋሪዎች መካከልአቶ ቃልኪዳን ጸና በበኩላቸው የልማት ሥራዎች የከተማይቱን ዘላቂ እድገት የሚያረጋግጡ ሆነው እንዳገኟቸው ገልጸዋል፡፡
ሥራዎቹ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ አስተዳደሩ በርትቶ እንዲሰራ አሳስበዋል፡፡
ሥራዎቹ የከተማዋን ሕዝብ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡና የከተማዋን ውበትና እድገት በሚመጥን መንገድ እየተገነቡ ነው ያሉት ደግሞ አቶ አዲሱ ለገሰ ናቸው፡፡
መንግሥት በሚያከናውነቸው የልማት ሥራዎች ኅብረተቡ የሩቅ ተመልካች ሳይሆን፤ የልማቱ አካል በመሆን ሊሰራ እንደሚገባውም ገልጸዋል፡፡
በጉብኝቱ የከተማዋ አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶችና ሌሎች የኅብረተብ ክፍሎች ተሳትፈዋል፡፡