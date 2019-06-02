በሐረሪ ክልል አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት እንዳይከሰት በመሰራት ላይ ነው

ሐረር ግንቦት 25 / 2011 በሐረሪ ክልል የክረምቱን ዝናብ ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት /አተት/ በሽታን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ አስታወቀ።
የሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ለየአካባቢ ንጽህና ጉድለት ችግርን ለማቃለል በመሥራት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲህ ማህዲ እንደተናገሩት የክልሉ መንግሥትም በሽታውንም ለመከላከል የሚያስችሉ ተግባራት እያከናወነ ነው።
በዚህም ለመንግሥትና ለግል ጤና ተቋማት ባለሙያዎች ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን አስረድተዋል።
በጤና ተቋማት የበሽታው ምልክቱ ሲገኝ ሪፖርት የሚደረግበት ሥርዓትም በመዘርጋት ላይ እንደሆነ ምከትል ኃላፊው ገልጸዋል።
በጤና ተቋማትና በክልሉ በሚዘጋጁ መድረኮች ላይ በመገኘት ለአመራሩም ሆነ ለማህበረሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መሰጠቱን ተናግረዋል።
በክልሉ ከፍተኛ አመራር የሚመራ አንድ ኮሚቴ መዋቀሩን ያመለከቱት አቶ ፈቲህ፣በሽታው ቢከሰት ለመከላከል በክልሉ በቂ መድኃኒትና ታማሚዎች ህክምና የሚወስዱበት ሥፍራ ተዘጋጅቷል ብለዋል።
የጀኔላ ወረዳ ጤና አስተባባሪ አቶ ታጠቅ አባተ በክልሉ እየጣለ ባለው ዝናብ ተከትሎ በታው እንዳይከሰት የሕክምና ባለሙያዎች፣ መድኃኒትና ህመምተኛው ተለይቶ የሚታከምበት ቦታ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
ነዋሪዎች በየአትክልትና የፍራፍሬ ምርትና ጥሬ ስጋን እብስለው እንዲመገቡ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ቤት ቤት ለቤት በመሄድ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን አስታውቀዋል።
በአካባቢው የሚገኙ የምንጭና የኩሬ ውሃን በየጊዜው በኬሚካል የማከም ሥራ በቅርቡ እንደሚጀመርም ገልጸዋል።
በሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ፣አሰባሰብና መልሶ መጠቀም ዳይሬክተር አቶ ታደሰ በየነ በበኩላቸው እንደገለፁት ለበሽታ መንስዔ የሆነው የአካባቢ ንጽህና ጉድለት ችግርን ከመፍታት ከሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ኅብረተሰቡ የበሽታውን አሳሳቢነት በመረዳት የአካባቢውን ንጽህና እንዲጠብቅና ቆሻሻን በአግባቡ እንዲያስወግድ አሳስበዋል።