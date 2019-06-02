ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲው ምርምሮችን በማከናወን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች መቃናት ድርሻዬን እወጣለሁ አለ

ጋምቤላ ግንቦት 25 / 2011 የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ከሰው ሀብት ልማት ጎን ለጎን ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎች በማከናወን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች መቃናት ድርሻውን እንደሚወጣ ገለጸ።
የጋምቤላዩኒቨርሲቲ ከሰው ሀብት ልማት ጎን ለጎን ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎች በማከናወን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች መቃናት ድርሻውን እንደሚወጣ ገለጸ።
”ሳይንሳዊ ምርምርና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማህበረሰብ ለውጥ ያለው ሚና!” በሚል መሪ ቃል ዩኒቨርሲቲው ለሁለት ቀናት ያካሄደውው የምርምር ጉባዔ ትናንት ተጠናቋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዘዳንት ዶክተር ኡጁሉ ኡኮክ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ከሰው ሀብት ልማት በተጨማሪ ችግር ፊቺ ምርምሮችን በማከናወን እንደ አገር የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ሥራዎችን ለመደገፍ እየሰራ ነው።
በተለይም ለአካባቢው ማህበረሰብ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቴክኖሎጂዎችን ከማፍለቅ በተጨማሪ ለፖሊሲ አውጪዎች እያደረገ ያለውን ምርምር እንደሚያሳድግ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው በጉባዔው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ካቀረቧቸው 40 ጥናታዊ ጽሁፎች በቀጣይ ለሚያከናወናቸው የምርምር ሥራዎች ልምድ ያገኘበት መድረክ እንዳገኘ ገልጸዋል።
የዩኒቨርሲቲው የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ በሱፍቃድ እንደግ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ባለፈው የምርምር ጉባዔ ያገኛቸውን ተሞክሮዎች በመጠቀም በዘንድሮው ዓመት በጥራትም በብዛትም የተሻሉ ምርምሮችን ማከናወኑን አመልክተዋል።
በዚህም የምርምር ጉባኤ የተገኙትን ልምዶች በመውሰድ በቀጣይ ለማህበረሰቡ የተሻሉ ተግባራት ለማከናወን እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል።
የመቱ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሰለሞን የሻነው እንደሚሉት ጉባዔው በሌሎች የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሊለመድና የምርምር ውጤቶች ለተጠቃሚዎች የሚደርስበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል ብለዋል።
በተለይም የአገሪቱን ችግሮች የሚፈቱ ጠቃሚና አስታራቂ ሐሳቦችን በውይይት በማዳበር ሊተገብር እንደሚገባ ተናግረዋል።
በጋምቤላ ከተማ በተካሄደው ጉባዔ 40 የማህበራዊና የተፈጥሮ ሳይንስ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል።