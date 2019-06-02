በደቡብ ወሎ ዞን ዘጠነኛው የመንግሥት ሠራተኞች ስፖርት ውድድር ተጠናቀቀ

ደሴ ግንቦት 25/2011 በደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ የተካሄደው ዘጠነኛው የመንግሥት ሠራተኞች ስፖርት ውድድር ተጠናቀቀ፡፡
በውድድሩ በአምስት የስፖርት ዓይነቶች ከ400 በላይ ስፖርተኞች ተሳትፈዋል፡፡
ቦረና በቼዝና ዳርት ውድድሮች የሁለት ዋንጫዎች ወስዷል።
በእጅ ኳስ ለጋምቦ፣ በጠረጴዛ ቴኒስ ኮምቦልቻ፣ በእግር ኳስ ደግሞ ደላንታ ወረዳ አሸናፊዎች ሆነዋል፡፡
የቦረና ወረዳ የፀባይ ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል፡፡
በደቡብ ወሎ ዞን ስፖርት ተጠሪ ጽህፈት ቤት የስፖርት ቡድን መሪ አቶ ፀጋዬ ለገሰ እንደገለጹት ከግንቦት 16/2011 ጀምሮ የተካሂደው ውድድር ስፖርቱን ለማነቃቃት ዓላማ ያደረገ ነበር፡፡
እንዲሁም ጤናው የተጠበቀ ቅን አገልጋይ የመንገስት ሠራተኛ ለማፍራትና ሠራተኞችን እርስ በእርስ ማስተዋወቅና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ አስችሏል ብለዋል፡፡
በውድድሩ አሸናፊዎችም በቀጣዩ ወር በባህርዳር ከተማ ለሚካሄደው ክልል አቀፍ የመንግሥት ሠራተኞች የስፖርት ውድድር ዞኑን የሚወክሉ ስፖርተኞችን ለመምረጥ እንዳስቻለ አስታውቀዋል፡፡
በአምስቱም ውድድሮች ያሸነፉ ቡድኖች ሙሉ ተጫዋቾችን ይዘው ዞኑን ወክለው ይሳተፋሉ ብለዋል፡፡
በለጋምቦ ወረዳ የመንግሥት ሠራተኞች የስፖርት ቡድን አስተባባሪ አቶ ናደው አሰፋ የተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ጤናቸው ከመጠበቃቸው በላይ፣ እርስ በእርስ ለመተዋወቅና አንድነታቸውን ለማጠናከር እንዳስቻላቸው ገልጸዋል፡፡
የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግሥት ሠራተኞች የስፖርት ውድድር አስተባባሪ አቶ አብዱ ዓሊ በበኩላቸው ውድድሩ የመንግስት ሠራተኛው ለስፖርት ፍቅር እንዲኖረውና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ አስችሎታል ብለዋል፡፡
ውድድሩ የከተማዋን ስፖርትን ማነቃቃቱንም ተናግረዋል፡፡
በውድድሩ ከ16 ወረዳዎች የተውጣጡ ከ400 በላይ ስፖርተኞች ተሳትፈውበታል፡፡