በዘንድሮው ክረምት ወደ 21 ሺህ የሚጠጉ አባወራዎች ለጎርፍ ተጋላጭ ይሆናሉ

አዲስ አበባ ግንቦት 25/2011 በአዲስ አበባ በዘንድሮው ክረምት ወደ 21 ሺህ የሚጠጉ አባዎራዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ እንደሚሆኑ የተጋላጭነት ጥናት አሳየ።
የአዲስ አአበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን በ43 ቦታዎች የክረምት ጎርፍ ተጋላጭነትን አስመልክቶ በሰራው ጥናት መሰረት በመዲናይቱ በመጪው ክረምት 169 አካባቢዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ እንደሚሆኑ አመላክቷል።
የተጋላጭነት መጠናቸው የተለያየ ቢሆንም በአስሩ ክፍለ ከተሞች 30 ወረዳዎች ለጎርፍ ተጋላጭ እንደሚሆኑም ነው ጥናቱ ያመለከተው።
አደጋውን አስቀድሞ መከላከል ካልተቻለ ወደ 21 ሺህ የሚጠጉ አባወራዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ እንደሚሆኑም ነው የተመላከተው።
የባለስልጣኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ለኢዜአ እንደተናገሩት አደጋውን መቀነስ ካልተቻለ በሰው ላይ ከሚደርሰው ጉዳት በተጨማሪ 4 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረትም ለጉዳት እንደሚጋለጥ ተናግረዋል።
በ2010 ዓ.ም የክረምት ወቅት 500 አባዎራዎች የጎርፍ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብሎ የነበረ ሲሆን 55 የጎርፍ አደጋዎች ለባለስልጣኑ ሪፖርት መደረጉን አስታውሰዋል።
እንደ ባለሙያው ገለጻ በዚያው ዓመት በአቃቂ ክፍለ ከተማ ብቻ 147 አባወራዎች በጎርፍ ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸዋል።
በዚህ ዓመት የክረምት ወቅት ለጎርፍ ተጋላጭ የሚሆኑ አባወራዎች ቁጥር ከፍተኛ ሲሆን ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረ በመሆኑ የተለየ ትኩረት እንደሚያስፈልግም ነው ያነሱት።
በተደረገው የተጋላጭነት ጥናትም በኮልፌ፣ አዲስ ከተማና ልደታ አዳዲስ ተጋላጭ ወረዳዎች ተጨምረዋል።
ለአደጋው እየጨመረ መምጣት የነዋሪዎቹ አሰፋፈር፣ የቤት ግንባታ ሁኔታ፣ የማፋሰሻ ጉድጓዶች መጥበብና ሌሎችም በምክንያትነት ተለይተዋል።
አደጋውን ለመከላከልም ጥናቱን መነሻ በማድረግ በክፍለ ከተማና በወረዳ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው ከተለዩ አባዎራዎችና ከሚመለከታቸው ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
አደጋው ቢያጋጥም በሁሉም ቅርንጫፍ ጣቢያዎች 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጡ የውሃ መምጠጫ ፓምፖች ዝግጁ ሆነዋል።
ሆኖም በአባዎራዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ በመፍትሔዎች ላይ ከወዲሁ መስራት እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ቤቶች ከወንዝ ዳርቻ ከ30 ሜትር በታች የተገነቡ ከሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማስገንዘብ፣ በተዳፋታማና ዝቅተኛ ቦታዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች ለአደጋ ጊዜ ራሳቸውን ዝግጁ አድርገው እንዲከላከሉ ማስገንዘብ፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የህብረተሰቡን የቅድመ ማስጠንቀቅ ስራዎችን መስራት ፣ በተጋላጭ ጥናቶች ውጤት መሰረት ህብረተሰቡን የአደጋ መቋቋም አቅም መፍጠርያ ዘዴዎችን ማመላከትና ሌሎች በጊዜያዊነት መሰራት ያለባቸው የመፍትሔ ሃሳቦች ናቸው ብለዋል።
የወንዝ ዳርቻዎችን ማልማት፣ ቤቶችን በፕላን መስራት፣ በቂ የጎርፍ ማፋሰሻ መስራትና ሌሎችንም በመስራት የከተማዋን ነዋሪዎች በዘላቂነት ከጎርፍ ተጋላጭነት መጠበቅ አንደሚገባም ጥናቱ በመፍትሔነት ጠቁሟል።
የካ ፣ አራዳ ፣ ቦሌና አቃቂ ክፍለ ከተሞች በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ናቸው ተብለው ከተለዩት መካከል ናቸው።