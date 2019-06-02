የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ያካሄዳቸው የህዝብ ለህዝብ መድረኮች ውጤት አምጥተዋል

አሶሳግንቦት 25 / 2011የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ከአጎራባች ክልሎች ጋር ያደረጋቸው የህዝብ ለህዝብ መድረኮች ውጤት አስገኝተዋል ተባለ።
በክልሉ የወምበራ ወረዳ ሕዝብ ተወካይ አቶ ጋሹ ዱጋዝ እንዳሉት በክልሉ አጎራባች አካባቢዎች የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ተከታታይ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች ተካሂደዋል፡፡
በካማሽ ዞን አካባቢ በተፈጠረው ግጭት የተፈናቀሉ ወገኖች ከውይይቱ በኋላ እርቀ ሠላም አውርደው ወደቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን ገልጸዋል፡፡
ለግጭቶች ዋነኛ ምክንያት የመልካም አስተዳደር ችግር እንደሆነ የሚገልጹት አቶ ጋሹ፣ መድረኮቹ ግጭቶቹ በህዝቦች መካከል የተፈጠሩ እንዳልሆኑ አሳይተዋል ብለዋል፡፡
በቀጣይ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከአጎራባች አማራና ኦሮሚያ ክልሎች የጀመራቸውን የጋራ የልማት ፕሮጀክቶችን ማጠናከር የህዝቡን አንድነት ለማስቀጠል እንደሚያስችሉ እምነታቸውን ገልጸዋል፡፡
አቶ አብዱልከሪም መሐመድ የተባሉ የአሶሳ ነዋሪ በሰጡት አስተያየት በክልሉ በግጭት ወቅት ማህበረሰቡ አንዱ ለሌላው የሚሰጠው ከለላ ችግሩ በህዝብ ሳይሆን አመራሩ ዘንድ መኖሩን ያመላክታል ብለዋል፡፡
ግጭቶችን በውይይት ለመፍታት የተኬደበት መድረክ የሚበረታታ ቢሆንም፤ ባህላዊ እሴቶችን መጠቀም ላይ ውስንነት እንዳለ አስረድተዋል፡፡
በብሄረሰቦች ዘንድ ግጭትን መፍታት የሚያስችሉ እሴቶች መኖራቸውን የገለጹት አስተያየት ሰጪ፣ በተለይ ታላላቅ አባቶችን በማሳተፍ የህዝብ ለህዝብ መድረኮችን ማጠናከር እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሃይማት ተቋማት ንቅናቄ ጥምረት ሰብሳቢ መላዕከ መንክራት መንግስቴ ማሞ በተለይም የካማሽ ከተማ ነዋሪዎች ከአገር መከላከያ ሠራዊትና ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመተባበር ባደረገው ውይይት የግጭቱ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ በሃይማኖትም ሆነ በባህል እርቅና ሽምግልና ወሳኝ ስፍራ እንዳላቸው አስታውሰው፣ ይህ ደግሞ ለመንግሥት ብቻ የሚተው ጉዳይ ባለመሆኑ ሁሉም ድርሻውን መወጣት አለበት ብለዋል፡፡
አሁን የተገኘውን ሠላም ለማስቀጠል የሃይማኖት አባቶች ምዕመናንን ማስተማርና ሰላም አደፍራሾችን ደግሞ ገስጸው መመለስ እንደሚጠቅባቸው ተናግረዋል፡፡
የአገር ሽማግሌዎች ወጣቱን በመምከር በጥፋት ተግባር ውስጥ እንዳይሳተፍ ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸዋል፡፡
በተለይ የእስልምናና ክርስትና ሃይማኖት መሪዎች ምዕመናንን በስነምግባር በማነጽ ጸብን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው የሚናገሩት ደግሞ የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱላሂ መሐመድ ዓሊ ናቸው፡፡
በዚህ ረገድ በክልሉ የሃይማኖት አባቶች ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ከአጎራባቾቹ የኦሮሚያና የአማራ ክልሎች ጋር የሰላም ኮንፍረንሶች በቅርቡ ማካሄዱ ይታወሳል።