ለህዝብ ዘላቂ ጥቅም መረጋገጥ የሚሰራ አመራር ለመገንባት እንደሚሰራ አዴፓ አስታወቀ

ባህርዳር ግንቦት 24/2011 የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ/አዴፓ ለውጡን በመርህ ላይ ቆሞ ለህዝብ ጥቅም በዘላቂነት የሚያገለግል ጠንካራና ቁርጠኛ አመራር ለገንባት እየሰራ መሆኑን አስታወቀ፡፡
የአዴፓ የለውጥ ሃይሎች ቀስቃሽ የፖለቲካና የድርጅት ስራዎች የግምገማ መድረክ በባህር ዳር እየተካሃደ ይገኛል፡፡
የፓርቲው ስራ አስፈፃሚ አባል አቶ ምግባሩ ከበደ እንደገለፁት ፓርቲው አሁንም የህዝብን አመኔታና ድጋፍ ይዞ ለመዝለቅ አልሞ እየሰራ ነው።
“ለዚህም ለውጡን ከዳር የሚያደርሱ፣ የህዝብን ጥቅም የሚያስከብር፣የፓርቲው ተልዕኮ ገብቶት የሚፈፅምና የሚያስፈፅም አመራር እየተገነባ ይገኛል”ብለዋል።
በተለይም በጊዜያዊ ጭብጨባ እየተሞካሸ የሚሄድ ሳይሆን ህዝባዊነት ገብቶት ለዘላቂነት ዓለማ የሚታገል አመራር ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡
ጉባኤውም አዴፓ ለውጡ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በፖለቲካና በመንግስት የስራ አፈፃፀም እንዲሁም ሰላምና ደህንት በማስከበር ረገድ የታዩ ችግሮችንና ጠንካራ ጎኖችን በዝርዝር በመገምገም ለቀጣይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንደሆነ ተናግረዋል።
“ፓርቲው በለውጥ ውስጥ ሆኖ በአስተሳሰብ ግንባታ፣ የውስጥ አደረጃጀትና በኢኮኖሚ ማሻሻያዎች የተጀመሩ የለውጥና የሪፎርም ስራዎችን ይገመግማል”ብለዋል፡፡
በተለይም የግብርና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግና የወጣቶች የወቅቱ አንገብጋቢ የስራ እድል ፈጠራ ስራዎችን በመተግበር የገጠሙ ተግዳሮቶች ተለይተው በመግምገም አቅጣጫ ይቀመጣል፡፡
የሰላምና ደህንነት ጉዳዮችን በማስከበር የተጀመሩ ለውጦች ቢኖሩም አሁንም በሚፈለገው ልክ ማድረስ እንዳልተቻለ ተናግረዋል፡፡
ዘረፋ፡ ስርቆት፡ የህዝብ ለህዝብ ግጭት፣ የዜጎች መፈናቀልና የመኖር ዋስትና የማጣት ችግሮች ክልሉን ክፉኛ እያሳሳቡት የመጡ ጉዳዮች እንደሆኑም ጠቅሰዋል።
“በዚህም የተነሳ በአካባቢ መጥተው የሚያለሙ ባለሃብቶች ስጋት ውስጥ በመውደቃቸው በክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለአደጋ ተጋልጧል” ብለዋል፡፡
ከለውጡ ጋር ታይዞ በክልሉ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች የገጠሙ ችግሮችንና ጥንካሬዎችን በመገምገም ለበለጠ ውጤታማነት የሚያበቁ አቅጣጫዎች እንደሚቀመጡ አስረድተዋል።
“አዴፓ ውስጣዊ የድርጅት አሰራሩን በማጠናከርና የአስተሳሰብ አንድነትን ለመፍጠር የሚያስችሉ ጉዳዮችንም በማንሳት ገምግሞ አቅጣጫ ይሰጣል” ሲሉ አቶ ምግባሩ አመልክተዋል፡፡
በየደረጃው ባለው አመራር በየጊዜው እያደገ የመጣ የአመራር ብቃት ቢኖርም ህግ በማስከበርና የተቀራረበ አመለካከት ይዞ በመስራት በኩል ክፍተት እንዳለ ገልፀዋል፡፡
“በቀጣይ ፓርቲው ለውጡ እንዲመጣ የታገለውን ያህል ለውጡ በውጤታማነት እንዲቀጥል የአስተሳሰብ መዛነፎችን በመለየትና በማስተካከል የአመራር ብቃቱን በተግባር ይወጣል” ብለዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በሚቀጥለው በዚህ መድረክ ላይ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ የቢሮ ሃላፊዎች፣ የዞንና የወረዳ አመራሮች ተሳታፊ መሆናቸው ታውቋል።